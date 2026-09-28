La Diputación de Cáceres vuelve a promocionar la provincia en la feria internacional 'Tourism Expo Japan'

La Diputación de Cáceres ha regresado un año más a la feria internacional 'Tourism Expo Japan 2026', un evento turístico "de referencia" en la región de Asia-Pacífico que se celebra en Tokio del 24 al 27 de septiembre.

La Diputación de Cáceres ha acudido, según ha informado en un comunicado, con una propuesta "estrictamente alineada" con las demandas del viajero nipón, cuyas motivaciones principales se centran en la cultura, el patrimonio histórico, la gastronomía de excelencia y el respeto al entorno medioambiental.

En ese sentido, en el 'stand' de la provincia de Cáceres, las personas que visiten la feria podrán conocer la riqueza monumental de los 19 Conjuntos Históricos oficiales y los enclaves Patrimonio de la Humanidad como Cáceres y el Real Monasterio de Santa María de Guadalupe.

Igualmente, encontrarán información sobre turismo sostenible y espacios protegidos en la provincia: el Geoparque Mundial de la Unesco Villuercas-Ibores-Jara, la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Tajo-Tejo Internacional.

REUNIONES CON OPERADORES TURÍSTICOS

De manera paralela al 'stand' promocional, personal técnico de la Diputación de Cáceres está participando en reuniones profesionales directas (Business-to-Business, B2B) con las principales operadoras del sector turístico japonés, "altamente concentrado" en torno a tres corporaciones operativas.

El objetivo principal de estas reuniones, según la diputación, es conseguir la inclusión de rutas e itinerarios por el norte y centro de Extremadura en sus catálogos 'premium' para las próximas temporadas de primavera y otoño, épocas preferidas de viaje de este mercado maduro y de alto poder adquisitivo.

Los datos presentados por la Oficina Española de Turismo (OET) en Tokio apuntan a que el turista japonés medio se ha consolidado como el "campeón mundial" en rentabilidad, con un gasto medio de 585 euros por persona y día, superando ampliamente a cualquier otro mercado internacional.

Además, España es el primer destino preferido en Europa para este perfil, capturando el 3% de la cuota de la totalidad de sus viajes de larga distancia.

Con esta agenda internacional, desde la Diputación de Cáceres se busca generar riqueza económica sostenible en el sector turístico de los municipios de la provincia, capturando un perfil de visitante respetuoso, desestacionalizado y de altísima rentabilidad económica.

Responde, igualmente, a una estrategia comercial unificada para posicionar la provincia en este mercado aprovechando una ventana de oportunidad derivada de las reformas gubernamentales en Japón, que estimulan los viajes al exterior mediante subvenciones masivas y reducciones del 43% en las tasas de pasaportes.