La Diputación de Cáceres trabaja en el desarrollo de los Conjuntos Históricos en doce municipios

La Diputación de Cáceres trabaja con doce municipios de la provincia de menos de 5.000 habitantes y que cuentan con Conjuntos Históricos, con el fin de elaborar agendas locales que se enfoquen en el desarrollo de este patrimonio, con la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Se trata de un proyecto, impulsado por la institución provincial, aprobado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con un presupuesto de 240.000 euros.

Con este programa, la vicepresidenta Primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, se ha reunido este martes con representantes locales de Brozas, Cabezuela del Valle, Cuacos de Yuste, Galisteo, Garganta la Olla, Gata, Hervás, Pasarón de la Vera, Robledillo de Gata, Valencia de Alcántara, Valverde de la Vera y Villanueva de la Vera, que suman una población de 20.134 habitantes.

"Se trata -ha explicado Gutiérrez- de sentar las bases para empezar a trabajar, arrancando con un diagnóstico de cada una de las localidades, para ver en qué estado se encuentran sus monumentos, sus viviendas, su patrimonio dentro de estos conjuntos y saber si tienen o no planes de protección especial".

A partir de aquí, se procedería a llevar a cabo acciones coordinadas, a través de planes estratégicos, "teniendo en cuenta las características de cada municipio", para mejorar la edificabilidad, la habitabilidad de las viviendas del casco, abordar la accesibilidad, estudiar la posibilidad de abrir negocios o dinamizar esos conjuntos históricos.

"En definitiva se trata de trabajar para que sean un motor de impulso y que permitan desarrollar la localidad en torno a ese conjunto histórico, así como atraer población", ha expuesto la vicepresidenta.

Además de trabajar técnicamente en la regeneración de los espacios y el impulso de planes para hacer los conjuntos más habitables y sostenibles, se incidirá en la sensibilización y la participación ciudadana, a través de programas o talleres participativos.

Con este trabajo, estos municipios menores de 5.000 habitantes, se adhieren a la red completa de localidades con Conjuntos Históricos de la provincia, que suman un total de 19, ya que se contarían los de Cáceres, Coria, Guadalupe, Plasencia, Trujillo, Zarza de Granadilla y Montánchez.