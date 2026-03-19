La Diputación de Cáceres presenta dos nuevos proyectos turísticos para aunar nauraleza y gastronomía

La Diputación de Cáceres ha celebrado tres jornadas territoriales para presentar la nueva marca turística 'Sabores y paisajes gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo' y el producto turístico gastronómico 'Del paisaje a la mesa', dos iniciativas concebidas para reforzar la identidad, la cohesión y el posicionamiento turístico del territorio.

Las jornadas han tenido lugar en Torre de Santa María, Arroyo de la Luz y Trujillo y han reunido a agentes comarcales, ayuntamientos, mancomunidades, grupos de acción local, empresas turísticas y agroalimentarias, consejos reguladores, oficinas de turismo y centros de interpretación de las tres comarcas que forman parte de la marca: Tajo-Salor-Almonte, Sierra de Montánchez y Tamuja y Miajadas-Trujillo.

El objetivo de estos encuentros ha sido compartir con el territorio la visión del proyecto, presentar sus principales claves estratégicas y abrir un espacio de colaboración con los profesionales y entidades vinculadas al desarrollo turístico de la zona.

Durante las sesiones se ha dado a conocer tanto la nueva marca como su enfoque narrativo, así como el producto turístico gastronómico, concebido para conectar paisaje, producto local, tradición, cultura y experiencia turística bajo el relato "del paisaje a la mesa.

La marca 'Sabores y paisajes' nace con la vocación de dotar al destino de una identidad común, reconocible y coherente, capaz de poner en valor la autenticidad y el potencial turístico-gastronómico de Tierras de Cáceres y Trujillo.

Por su parte, 'Del paisaje a la mesa' se plantea como un producto turístico integrador, orientado a articular una propuesta compartida en torno a la gastronomía y a la cadena de valor del territorio, desde el origen hasta la experiencia final del visitante.

Durante las jornadas se ha destacado la necesidad de construir una visión compartida del destino, capaz de integrar a las tres comarcas bajo una propuesta turística cohesionada, sostenible y alineada con la identidad del territorio y donde la gastronomía actúa como hilo conductor para conectar paisaje, producto local, patrimonio, empresas y experiencia turística

Las jornadas han servido, además, para reforzar la colaboración entre administraciones, tejido empresarial y recursos turísticos, en un momento clave para seguir impulsando una oferta más articulada y reconocible en torno a los sabores y paisajes gastronómicos de Tierras de Cáceres y Trujillo.

Estas actuaciones se enmarcan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado al 100% por la Unión Europea - NextGenerationEU, dentro de la apuesta de la Diputación de Cáceres por impulsar un modelo turístico más sostenible, digital y colaborativo.