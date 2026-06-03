La Diputación de Cáceres lanza el Plan Extraordinario más ambicioso de su historia con casi 20 millones de euros para ayuntamientos

Los jardines de la Hospedería la Serrana, en Piornal, símbolo de un nuevo revulsivo económico y social en el medio rural, tras su rehabilitación y licitación, ha acogido, este martes, la presentación del nuevo Plan Extraordinario que la Diputación de Cáceres destina a los municipios de la provincia.

El presidente de la institución, Miguel Ángel Morales, acompañado de la vicepresidenta primera de Territorio, Igualdad y Cultura, Esther Gutiérrez, y del vicepresidente tercero de Fomento, Movilidad y Agenda Provincial, Luis Fernando García Nicolás, ha dado a los medios de comunicación detalles de este plan que, con un presupuesto de 19.998.387 euros, “se convierte en el plan extraordinario más ambicioso impulsado por esta institución hasta la fecha”.

“Estas ayudas contribuirán a ayudar a mantener vivos nuestros pueblos y resolver problemas del día a día, impulsando, así, proyectos de vida en nuestra tierra”, ha dicho el presidente, recordando que el programa permitirá a los ayuntamientos financiar tanto gasto corriente como la ejecución de obras. Eso sí, en el caso de gasto corriente, no se podrá destinar más del 35% del total de la subvención, destinándose el resto a inversiones y otras actuaciones municipales.

A pesar de las limitaciones que la ley de estabilidad presupuestaria impone a las administraciones locales, ha criticado el presidente, “hemos sido capaces de hacer un plan extraordinario de veinte millones de euros, dinero que va no a los alcaldes o a las alcaldesas, sino al municipio, por tanto no es sectario, como hacen otras administraciones, no miramos el color político del ayuntamiento, son criterios objetivos y, proporcionalmente, quien menos población tiene recibe más dinero”. Teniendo en cuenta, además, que Cáceres y Plasencia también reciben fijo, aunque superan los 20.000 habitantes, y la diputación se dedica a los menores de 20.000, lo que muestra una vez más “la vertebración territorial en la que cree esta institución”.

En este sentido, el reparto es el siguiente:

Los municipios hasta 4.500 habitantes, reciben 61.000€ fijos.

De 4.501 a 9.500 habitantes, 105.000€

De 9.501 a 20.0000 habitantes, 125.000€

Plasencia 450.000€

Cáceres 650.000€

Además de este fijo, hay una parte variable por habitante:

Para menos de 10.000 habitantes 18,1€ por habitante y para más de 10.000 habitantes 14€ por habitante

“Libertad absoluta por parte de los ayuntamientos para destinar estas ayudas a lo que consideren”, ha reiterado el presidente, agradeciendo, además, la agilidad de los municipios, “de sus alcaldes y alcaldesas, que han presentado las solicitudes en tiempo y forma”

Entre las actuaciones subvencionables se incluyen aquellas consideradas financieramente sostenibles según el Real Decreto-Ley 15/2025, de 2 de diciembre, entre las que destacan: Alcantarillado; abastecimiento domiciliario de agua potable; recogida, eliminación y tratamiento de residuos; alumbrado público; protección y mejora del medio ambiente; seguridad y orden público; ordenación del tráfico y del estacionamiento; protección civil; servicio de prevención y extinción de incendios; vivienda; mejora de estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos; información y promoción turística; infraestructuras del transporte; recursos hidráulicos; vías públicas; parques y jardines; asistencia social primaria; creación de centros docentes de enseñanza infantil y primaria; bibliotecas y archivos; protección del patrimonio histórico-artístico; instalaciones deportivas; carreteras; caminos vecinales, y gestión del patrimonio, en el que se podrán incluir las aplicadas a la rehabilitación, reparación y mejora de infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público incluyendo las actuaciones de adaptación de infraestructuras que permitan la accesibilidad universal para personas con discapacidad y personas mayores.

De todas ellas, en base a lo solicitado por los ayuntamientos, la mayor inversión va a vías públicas y redes de abastecimiento y saneamiento, con más de 9 millones de euros, seguida de la mejora de los alumbrados públicos, 700.000€, parques y jardines, con 923.000€, caminos vecinales, con 870.000€, instalaciones deportivas, con algo más de 2 millones de euros, y vivienda, 115.000€

En cuanto a Cáceres, 650.000 euros irían destinados a vías publicas, concretamente a la reforma integral de la Avenida de Portugal, y los 450.000 euros que corresponden a Plasencia, se destinarían a la reparación de calles en mal estado.