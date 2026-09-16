La Diputación de Cáceres impulsará el conocimiento de Bolivia y la figura de Ñuflo de Chaves a nivel académico

La Diputación de Cáceres, a través de su Consejo de Políticas Públicas, estudiará su colaboración para incluir las relaciones con Bolivia en el ámbito académico, a través de la figura de Ñuflo de Chaves.

Así lo ha expresado el presidente de la diputación cacereña, Miguel Ángel Morales, tras reunirse con el presidente del Consejo Provincial de Políticas Públicas, Gabriel Moreno, y el historiador y profesor titular de Historia de América en la Universidad de Extremadura (UEx), Sigifredo Vázquez.

En esta reunión se ha abordado el apoyo de la Diputación de Cáceres a la creación de un marco histórico y académico en la universidad para el enriquecimiento y la ampliación de la relación de la provincia de Cáceres con Ñuflo de Chaves, nacido en la localidad cacereña de Santa Cruz de la Sierra en el siglo XVI y fundador de la ciudad homónima en Bolivia.

"La relación con Bolivia es fundamental, una relación de épocas históricas y creemos muy interesante aprovechar la conexión que ya tiene la Diputación de Cáceres, en cuanto a cooperación internacional, por ejemplo, y ampliarla, llevarla a una dimensión mayor con la incorporación de aspectos académicos desde la Universidad de Extremadura", ha indicado Vázquez.