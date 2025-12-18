La Diputación de Badajoz publica los ganadores de los II Premios Audiovisuales Contra la Violencia Machista

El Boletín Oficial de la Provincia de este lunes, 15 de diciembre, publica la resolución de los ganadores de los II Premios Audiovisuales Contra la Violencia Machista, dirigidos al alumnado de todos los centros educativos de la provincia.

El galardón, que consta de cuatro categorías según el formato de los vídeo y el nivel de los cursos, pretende sensibilizar a la población más joven sobre la violencia de género, y en la presente edición los premios han sido para el Centro de Educación Especial Los Ángeles y los institutos Benazaire, Nuestra Señora de Bótoa, Santiago Apóstol y Bárbara de Braganza.

La cuantía de los premios es de 1.000 euros en metálico para los primeros clasificados de cada categoría y de 500 para los segundos, unas cantidades que suponen el doble de las otorgadas el año pasado.

De esta manera, la cuantía total destinada a estos galardones alcanza los 6.000 euros este años, según indica en nota de prensa la Diputación de Badajoz, que ha destacado que el premio de la cuarta categoría ha quedado desierto en la presente edición.

Así, las categorías I y II pertenecen a los cursos de Educación Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica, y las categorías III y IV a Bachillerato y FP de Grado Medio y Superior. Además, la categoría I está destinada a vídeos de menos de 1 minuto en formato vertical 9:16 dirigido a redes sociales, mientras que las categorías II y IV se dirigen a vídeos de entre 1 y 5 minutos en formato horizontal o vídeo estándar. En todas ellas podían participar grupos de entre tres y seis personas.

De esta manera, los premiados en esta II edición de los Premios Audiovisuales contra la Violencia Machista son, en el caso de la categoría I, el primer premio para el IES Benazaire, con su proyecto 'Parece amor pero no lo es', y el segundo para el IES Nuestra Señora de Bótoa con 'Derribando muros'.

En la categoría II, el CEE Los Ángeles obtiene el primer premio con 'Un día cualquiera' y el IES Santiago Apóstol el segundo puesto con 'Los escalones del dolor'; y en la III los dos grupos premiados proceden del IES Santiago Apóstol, obteniendo el primer galardón el vídeo 'El ascenso' y el segundo 'Lo que ignoramos'. Finalmente, los premios de la categoría IV han quedado desiertos en esta edición.