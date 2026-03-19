La Diputación de Badajoz incluye la FP en el premio al mejor expediente académico vinculado a la construcción

La Diputación de Badajoz ha presentado las bases de los II Premios a la Excelencia en la Construcción, que conceden galardones en seis categorías entre el mejor proyecto de edificación, de ingeniería civil y de movilidad y ordenación del territorio, a la trayectoria profesional, al mejor expediente académico vinculado a la construcción y el premio del jurado.

En cada categoría se seleccionará a tres finalistas y un ganador y cada premio está dotado con 2.000 euros y un galardón conmemorativo, como han detallado el diputado de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, Abel González, y el jefe de Servicio de Proyectos y Obras, Juan José Hernández, que han destacado que, como novedad, el premio al mejor expediente académico se abre al ámbito de la Formación Profesional para reconocer también la importancia de esta última en el sector.

Se trata de una convocatoria surgida tras reunirse con los diferentes colegios profesionales de este ámbito y la Confederación de la Construcción de Extremadura y de la provincia, y pretende reconocer los mejores proyectos de edificación e infraestructuras y fomentar la mejora continua del sector en la provincia.

En este sentido, como ha explicado el diputado, estos premios buscan reconocer la labor que se hace desde las diferentes empresas de la construcción, de ingeniería o de arquitectura, desde las que se está llevando a cabo un "enorme" trabajo, como también ha destacado la "buena salud" de la que gozan estas firmas en Extremadura y a nivel nacional, dado que tienen un "alto" reconocimiento y se cuenta con "grandes" empresas y profesionales. Por ello, ha abogado por reconocer esa labor profesional que se está realizando.

DETALLES DE CADA CATEGORÍA

Por su parte, Juan José Hernández ha detallado que la primera de las categorías, al mejor proyecto de edificación, pretende reconocer aquellas de nueva planta o rehabilitaciones que hayan destacado por su innovación e integración en el entorno; en la segunda, el mejor proyecto de ingeniería civil, aquellas obras de ingeniería que mejoren los espacios públicos; y en la tercera, el mejor proyecto de movilidad y ordenación del territorio, las prácticas que así las favorezcan a través de la innovación en el transporte o la planificación.

El mejor premio a la trayectoria profesional es un reconocimiento a la dedicación y a la excelencia en el desarrollo de la profesión dentro de la provincia; y el mejor expediente académico pretende distinguir a aquellos tanto universitarios como de FP en estudios vinculados a la construcción, como la arquitectura e ingeniería. El último es una distinción del jurado a personas o empresas destacadas dentro del ámbito de este sector.

Las tres primeras categorías están dirigidas a trabajos realizados en la provincia de Badajoz; y la cuarta y sexta categoría, a la trayectoria profesional y premio del jurado, quedan abiertas a trabajos realizados tanto en España como en el extranjero por empresas o profesionales que cuenten con su sede social en alguno de los municipios de la provincia.

Por último, podrán presentarse al premio al mejor expediente académico vinculado al sector de la construcción aquellas personas con residencia habitual y permanente en Extremadura, con independencia de la localidad en la que hayan cursado sus estudios. Como novedad este año, podrán optar a esta categoría tanto los expedientes de estudios universitarios como los de Formación Profesional.

El plazo para presentar las solicitudes de participación es de 45 días naturales contados a partir de este jueves, tras la publicación de la convocatoria este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz; y las solicitudes se tramitarán por medios electrónicos a través de la sede electrónica de la Diputación de Badajoz.

El jurado estará integrado por representantes de la Diputación de Badajoz y por miembros destacados de instituciones y entidades del sector, entre ellos los decanos de los colegios profesionales vinculados a la arquitectura e ingeniería en Extremadura, o representantes de la Confederación Nacional de la Construcción y de la Universidad de Extremadura.