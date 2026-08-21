Diputación de Badajoz concede cerca de 555.000 euros a 194 proyectos para impulsar el turismo en la provincia

La Diputación de Badajoz, a través del Área Funcional de Desarrollo Rural, Reto Demográfico y Turismo, ha resuelto la convocatoria de subvenciones al fomento del turismo 2026, publicada inicialmente el pasado mes de diciembre, concediendo un total de 554.799,28 euros a 194 ayuntamientos, entidades locales menores y asociaciones de la provincia para impulsar iniciativas de promoción y desarrollo turístico.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, pone fin al proceso de concesión de estas ayudas, destinadas a apoyar iniciativas que contribuyen a la promoción de los recursos, valores y atractivos turísticos de la provincia, así como al desarrollo de actividades vinculadas al turismo en entornos acuáticos.

La convocatoria se ha articulado en dos líneas de ayudas. La primera, destinada al fomento general del turismo, ha concedido un total de 484.799,28 euros a 184 beneficiarios, entre los que se encuentran 146 ayuntamientos, 13 entidades locales menores y 25 asociaciones. A través de esta línea se respaldan proyectos y actuaciones orientados a poner en valor los recursos turísticos de los municipios, favorecer su difusión y promoción y contribuir al desarrollo y aprovechamiento de las posibilidades turísticas existentes en el territorio.

Por su parte, la Línea 2, destinada al fomento del turismo en entornos acuáticos, ha concedido 70.000 euros a 10 beneficiarios, concretamente 9 ayuntamientos y una entidad local menor. Estas ayudas están dirigidas a impulsar actividades de turismo acuático en zonas de baño autorizadas, contribuyendo a ampliar y diversificar la oferta turística de la provincia, explica en nota de prensa la diputación pacense.

En conjunto, la convocatoria ha permitido apoyar iniciativas promovidas por 194 entidades y municipios, con una inversión cercana a los 555.000 euros, consolidando la apuesta de la institución provincial por el turismo como herramienta de desarrollo económico y social y como un elemento "clave" para la dinamización de los municipios y la generación de oportunidades en el medio rural.

Las actuaciones subvencionadas deberán desarrollarse a lo largo de 2026, de acuerdo con las condiciones y plazos establecidos en la convocatoria y en la resolución de concesión.

Con estas ayudas, la Diputación de Badajoz refuerza su compromiso con la puesta en valor de los recursos turísticos de la provincia, el apoyo a las iniciativas locales y la creación de propuestas que contribuyan a hacer del territorio un destino con experiencias "cada vez más atractivas, diversas y sostenibles".