La DGT vigila la velocidad de 10.000 vehículos con más de 150 controles en las carreteras extremeñas esta semana

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha puesto en marcha una campaña especial de concienciación sobre los riesgos que conlleva circular con exceso de velocidad que contempla la realización de 152 controles en los puntos de mayor siniestralidad de las carreteras extremeñas por los que pasarán unos 10.000 vehículos durante esta semana.

Uno de esos controles se ha realizado este martes, 14 de abril, en el kilómetro 317 de la A5, en sentido Portugal, donde han ofrecido más detalles sobre la campaña el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, acompañado por el director provincial de Tráfico de Badajoz, José Luis Capilla, y el teniente coronel de la Guardia Civil del sector de Tráfico, Luis Cordero.

La campaña se desarrolla del 13 al 19 de abril, para la cual la Guardia Civil despliega tres vehículos camuflados, cinco veloláser, y otros cinco vehículos bicolores, además de la participación de 30 agentes en los 152 controles que se van a desarrollar en la región durante estos días. Cabe resaltar que un total de 615 conductores fueros sancionados durante esta misma campaña en 2025.

El exceso de velocidad es la tercera causa que más accidente provoca, no solo en Extremadura, sino en todo el país. En este sentido, Quintana ha señalado que el 60% de los conductores reconocen que superan la velocidad máxima en las autovías y el 50% en ciudades, por lo que con esta campaña se pretende concienciar a la población los riesgos de esta conducta.

En lo que va de 2026 se han registrado 12 fallecidos en las carreteras extremeñas. En todo 2025, hubo 39, siete más que en 2024, mientras que en 2023 se contabilizaron 51 fallecidos en las carreteras extremeñas.

"No son buenos datos y tenemos que seguir preocupándonos por ello", ha remarcado Quintana, quien ha valorado el "trabajo magnífico de colaboración absoluta" entre la Dirección General de Tráfico, tanto en Cáceres como en Badajoz, como la Guardia Civil y también la Fiscalía Especial de Tráfico, que "ayuda muchísimo en conseguir y perseguir que los conductores sean prudentes y que no cometan ninguna imprudencia".