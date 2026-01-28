SUCESOS

Detenido un preso de la cárcel de Badajoz fugado hace 8 meses durante un paseo programado por el entorno del río Guadiana

El interno en cuestión ha sido localizado y detenido, esto último en un control rutinario en el que se consultaron sus antecedentes y que era un hombre en búsqueda, tras lo que ha ingresado en prisión.

La Policía Nacional ha detenido el pasado día 16 de enero durante un control rutinario en la ciudad a un interno de la cárcel de la capital pacense que se fugó el pasado año aprovechando una salida fuera del centro, consistente en un paseo programado por el río Guadiana.

Fuentes de la Policía Nacional han recordado que este hombre estaba participando a mediados del pasado año en un paseo por el río y que, en un momento dado, se fugó, con motivo de lo cual se activó una requisitoria a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para proceder a su localización y detención.

De este modo, el interno en cuestión ha sido localizado y detenido, esto último en un control rutinario en el que se consultaron sus antecedentes y que era un hombre en búsqueda, tras lo que ha ingresado en prisión.

