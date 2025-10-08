Detenida una pareja en Cáceres por violencia de género y tentativa de homicidio

Un hombre ha sido arrestado en Cáceres por un supuesto delito de violencia de género y una mujer como supuesta responsable de un delito de tentativa de homicidio, tras ser herido el hombre con arma blanca en una pelea en la avenida de San Blas, según se ha hecho eco este martes el alcalde, Rafael Mateos, quien ha pedido al Ministerio de Interior reforzar la plantilla policial en ciudad y provincia.

Mateos se ha sumado así a la reivindicación que también han realizado recientemente sindicatos policiales como Jupol ante el aumento de los delitos en la capital cacereña, y de muertes violentas.

Además, ha reclamado "prudencia" ante los bulos en redes sociales y hacer caso a las informaciones oficiales. "La información a la que yo doy veracidad es aquella que viene, en este caso, del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) y de la Delegación del Gobierno", ha señalado en relación al suceso y las detenciones practicadas.

"Seguimos siendo una ciudad segura, gracias a la colaboración y al buen entendimiento que hay entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero eso no debe llevar a relajarnos”, ha dicho.

Por lo que ha señalado que hay que ser “reivindicativos” y ha indicado que cuando el propio “CNP y los sindicatos policiales piden mayor presencia policial y que se incremente la plantilla es porque consideran que es necesario".