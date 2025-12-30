Descubren medio kilo de hachís en un coche cuando paran al conductor en un control en Fuenlabrada de los Montes

La Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio pacense de Fuenlabrada de los Montes como presunto autor de un delito de contra la salud pública, tras ser descubierto con casi medio kilo de hachís oculto en su coche cuando fue parado en un control.

Así, en la noche del pasado martes la Guardia Civil de Fuenlabrada de los Montes, dentro de los dispositivos de servicio establecidos en vías de comunicación para prevenir acciones delictivas, interceptó un vehículo en la carretera N-502 dentro del término municipal calabrés.

Durante el transcurso de identificación de su conductor, un vecino de la localidad con numerosos antecedentes policiales, éste mostraba un comportamiento "extraño" y "excesivo nerviosismo", explica en nota de prensa la Guardia Civil.

Ante las sospechas de que pudiera conducir bajo los efectos de algún tipo de sustancia, se solicitó la presencia de agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Agrupación de Tráfico del Destacamento de Mérida para la realización de las pruebas de alcohol y drogas legalmente establecidas, arrojando un resultado positivo en el test indiciario de drogas que mostró la presencia de sustancia estupefacientes o psicotrópicas en su organismo (THC). Circunstancia, que debe de ser confirmada tras el análisis que realice el Laboratorio de la Dirección General de Tráfico.

Además, se llevó a cabo una minuciosa inspección del vehículo, y se halló oculto bajo el salpicadero un paquete precintado que contenía varias tabletas de hachís con un peso total de 468 gramos, de los que podrían obtenerse unas 1.870 dosis. Droga que supuestamente habría adquirido en Madrid, y ahora la Guardia Civil investiga el destino de la sustancia estupefaciente intervenida, que supuestamente podría ser su localidad de residencia.

Ante los citados hechos fue detenido por un delito contra la salud pública, al traficar con droga, trasladándolo a dependencias oficiales de la Guardia Civil para la instrucción de las correspondientes diligencias, que junto al detenido fueron puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Herrera del Duque.