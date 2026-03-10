La delegación de Cáceres 2031 sale orgullosa de la defensa del proyecto: "Estamos preparados para seguir creciendo"

La delegación que ha defendido este lunes el proyecto de Cáceres para ser Capital Europea de la Cultura en 2031 ha salido orgullosa del Ministerio de Cultura, en Madrid, donde han presentado la propuesta cacereña ante el jurado, que tendrá que decidir cuáles de las ocho ciudades españolas que han presentado su candidatura pasa a la segunda fase y sigue adelante en el camino hacia la capitalidad.

La coordinadora del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo, ha señalado que el jurado ha disfrutado durante la presentación del proyecto cacereño, que se ha diseñado bajo el concepto de 'Transcultura', es decir, el poder de la cultura como motor de cambio y desarrollo.

"Hemos visto disfrutar al jurado, le hemos visto sonreír con nosotros, que es una señal también de aceptación. Y lo hemos dado todo", ha dicho Jugo a la salida del edificio ministerial, en declaraciones a los medios a lo que ha explicado que hay que estar "muy orgullosos" de cómo se ha llevado a cabo la defensa, desde la vestimenta de la delegación, "toda una simbología entre la Unión Europea y Extremadura", en alusión a los trajes negros con estampados en color azul.

"Ha quedado claro que estamos preparados para escuchar todo aquello que nos quieran decir, porque queda tiempo para seguir creciendo y que el trabajo que hemos hecho ha sido muy importante", ha recalcado Jugo, que ha recordado que la cita de este lunes solo era el comienzo del proceso. "Le hemos hecho saber a los expertos que estamos aquí para lo que ellos nos recomienden y nos digan y seguir creciendo", ha subrayado.

Jugo ha explicado en declaraciones a los medios que el concepto 'Transcultura', que es el principal de la candidatura viene de la trashumancia, "de esa sabiduría que tenemos en la región, que no tiene fronteras, que habla de aprender en el camino, que habla de ser ecológicos, resilientes, de ir creciendo juntos".

"Y además habla de Europa, en un momento donde parece que es tan difícil los procesos migratorios y este cruce de fronteras, hablamos de que no, de que todos somos uno y todos tenemos que ir aprendiendo como pastores y como rebaño. Pero habla también de usar la cultura como una herramienta más allá del uso habitual", ha incidido.

Según Jugo, la cultura puede hacer que crezca el turismo, impulsar la investigación y puede "atraer miradas sobre nuestra ciudad y sobre nuestro territorio, podemos mezclar lo local y lo contemporáneo, y eso es transcultura".

Así, la coordinadora de Cáceres 2031 ha explicado que la puesta en escena del proyecto, que ha comenzado con la proyección de un video para repasar las bondades de la ciudad, ha sido "divertida" con un tamboril que ha interpretado la jota cacereña El Redoble, y han llevado lana merina para que el jurado tocase su esencia con sus propias manos. "Yo creo que hemos hecho el papel de sorprender a la vez que tener este rigor absoluto de todo lo que hemos hecho", ha sentenciado.

"Cada detalle que ha habido en la presentación estaba pensado desde que aportamos un objeto personal hasta que traemos lo que es de la tierra hasta que nos vestimos en esa combinación entre lo local y lo europeo y el momento final en que salimos todos desfilando con la bandera de Europa", ha recalcado.

UNA HORA DE PREGUNTAS

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha hecho mención a la "intensidad" de la presentación, ya que después de la primera explicación del 'bidbook', la delegación cacereña ha tenido que responder durante algo más de 60 minutos a una serie de preguntas formuladas por el comité técnico.

Cada uno de los expertos del equipo de la candidatura que ha viajado a Madrid "se ha tenido que batir a fondo para poder explicar, para poder rebatir, para poder dar detalles de lo que significa el proyecto de Cáceres 2031", ha dicho el regidor cacereño.

"Yo creo que es un auténtico privilegio, un auténtico honor poder haber llegado hasta aquí, haber venido a Madrid a presentar este proyecto basado en la 'Transcultura', en una idea que es fundamental y es que en Cáceres y en Extremadura entendemos la cultura como un motor de cambio, como un motor de desarrollo", ha manifestado Mateos.

El alcalde cacereño ha incidido en que este proyecto nace de la sociedad civil, y aunque está liderado por las instituciones, es un proyecto que no solo se va a desarrollar en la ciudad de Cáceres, sino que afectará a toda Extremadura.

"Y un proyecto donde tienen su hueco los jóvenes, que van a tener la oportunidad de quedarse en Extremadura, de participar y de crear, pero que no perdemos las raíces... porque también se escucha a los mayores, y que planifica con rigor, que invierte con visión y sobre todo que asume con responsabilidad y con ilusión el reto de ser europeos", ha sentenciado.

Sobre las sensaciones que han experimentado en la presentación ante el jurado, Mateos ha dicho que "son muy buenas" porque Cáceres ha traído "un proyecto ganador" y confía en pasar esta primera fase. El viernes, 13 de marzo, se sabrá si Cáceres sigue en la lucha por ser Capital Europea de la Cultura, un galardón al que también optan Burgos, Jerez de la Frontera, Las Palmas de Gran Canaria, Oviedo, Palma, Potries (Valencia) y Toledo.

"Yo estoy tremendamente orgulloso de la sensación, del trabajo que se ha desarrollado. Así nos han trasladado también el comité de expertos al finalizar y por lo tanto yo creo que es todo muy positivo", ha recalcado Mateos, que ha agradecido el apoyo de la Junta de Extremadura y de las dos diputaciones provinciales, que también forman parte del Consorcio Cáceres 2031.

A la pregunta de si habrá decepción si el viernes Cáceres no pasa el primer corte, el alcalde ha vuelto a reiterar que Cáceres quiere ser Capital Europea de la Cultura en 2031 y "todo lo que no sea eso será una pequeña decepción y habrá que recomponerse como nos hemos recompuesto en otras ocasiones y en otros ámbitos".

"Yo en este momento no me planteo esa opción y, por lo tanto, estoy tremendamente satisfecho de haber llegado hasta aquí y haber tenido un proyecto tan maduro, tan consolidado, tan bien trabajado como hemos podido defender, y sobre todo me siento tremendamente orgulloso del trabajo que ha desarrollado este equipo técnico y la sociedad cacereña", ha concluido.

EL CAMINO CONTINÚA

Ahora hay que esperar al viernes para saber si Cáceres sigue en el camino hacia la capitalidad cultural pero, en el caso de que no sea así, existe la intención de continuar con el proyecto a través de una red de ciudades que han intentado este sueño y no lo han conseguido, ha explicado la coordinadora de Cáceres 2031, que ha añadido que el Consorcio seguirá todo el año que viene.

Además, la ciudad ha puesto en marcha una Oficina de Activación Cultural para impulsar todos los proyectos que se han puesto en marcha. "El grado en que se escale dependerá de una serie de factores que ya ahora mismo quedan fuera de nuestras manos", ha concluido Jugo.

Cabe destacar que la delegación de diez personas que ha viajado a Madrid a defender el proyecto ha estado encabezada por el regidor cacereño y el concejal de Cultura, Jorge Suárez, además de la coordinadora del Consorcio Cáceres 2031, Iris Jugo.

También han participado en esta puesta en escena Rosa Estrella Ramos, asesora en materia económica del 'Bidbook'; Antonio Lopes, creador y gestor cultural que colabora con el proyecto en su dimensión internacional; Sandra Guimarães, directora del Museo Helga de Alvear de Cáceres, e Isabel Góngora, directora de la ONCE en Cáceres.

Completan la delegación cacereña Adrián Domínguez, artista y voluntario de Cáceres 2031; Carlos Gago, coordinador de proyectos de la candidatura; y Marian Rosado, miembro del equipo de Comunicación de Cáceres 2031.