'Decorado', cinta con sello extremeño, gana el premio Forqué

El largometraje 'Decorado', dirigido por Alberto Vázquez y coproducido por el estudio extremeño Glow, ha sido distinguido en los Premios Forqué, considerados la antesala de los Goya, en la categoría de animación, durante una gala en la que ha cantado la cacereña Chloé Bird junto a Jeanette 'Porque te vas'.

'Los domingos' se ha alzado este sábado con el galardón al mejor largometraje de ficción y 'Anatomía de un instante' a la mejor serie de unos galardones, cuya gala de entrega ha estado dedicada a Héctor Alterio, fallecido unas horas antes y quien dejó su huella en la región extremeña por su 'Yo, Claudio' en el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

Además de llevarse el premio al mejor largometraje de ficción, la película de Alauda Ruiz de Azua sobre una joven que vive una vocación religiosa ha sumado el galardón de mejor interpretación femenina para Patricia López Arnaiz, que ha dedicado el premio a la directora por su "genuina vocación de investigar lo que nos pasa y lo que escondemos". "Gracias a ti he podido concebir y vivir el estremecimiento", ha dicho.

Un premio que en su categoría masculina se ha llevado José Ramón Soroiz por 'Maspalomas', una película sobre la homosexualidad en las personas mayores que el actor también ha dedicado a los directores de una "película preciosa con un guion maravilloso", Jose Mari Goenaga y Aitor Arregui.

La 31 edición de estos premios que conceden los productores audiovisuales organizados en Egeda, entidad sin ánimo de lucro presidida por Enrique Cerezo, ha servido además para entregar una medalla de oro a la productora Emma Lustres.

"Los productores independientes no podemos estar en una desigualdad de condiciones como estamos en el mercado. El mercado es maravilloso, pero hay que regularlo", ha dicho la fundadora junto a Borja Pena de Vaca Films ('Hasta el cielo' o 'Celda 211'), que ha añadido que no entiende que "una industria cultural que tan bien representa a este país no tenga un apoyo más grande de nuestras instituciones y nuestros gobiernos sean de derechas o de izquierdas".