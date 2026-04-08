Cotrina: “Ganaremos en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Navalmoral como lo hacemos en Mérida, con un PSOE sólido"

El Centro Cultural La Antigua de Mérida ha sido este martes uno de los escenarios en los que el candidato a la Secretaría General del PSOE en Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, se ha encontrado con militantes, además de compañeros y compañeros que han querido unirse a su candidatura, como son Antonio Rodríguez Osuna, Esther Gutiérrez, Blanca Martín o Manuel González Andrade “Figu”, quienes han coincidido en señalar a Sánchez Cotrina como la persona que unirá, liderará y hará que el PSOE vuelva a ganar en Extremadura.

Sánchez Cotrina ha apelado a la unidad, como principal fuerza del socialismo, y ha aprovechado para agradecer “la generosidad” de los que fueran precandidatos y que han decidido, sin embargo, sumarse a su candidatura, Blanca Martin y González Andrade. “Sin duda, podemos decir que merecía la pena, merece la pena que nos entendamos, muchas gracias por vuestra generosidad, porque trabajaremos porque todos y todas levantemos los brazos unidos por el PSOE de Extremadura, por unir el talento de tantas y tantas personas que conforman este partido”.

En este sentido, Rodríguez Osuna ha manifestado que, al igual que otros compañeros y compañeras, está convencido de que Álvaro es el cambio, es una persona “con capacidad para unir, liderar y representar a este PSOE que es muy diverso”.

El secretario general de Mérida se ha mostrado convencido de la capacidad del PSOE para ganar las próximas elecciones, pero ha insistido, tal como ha venido reiterando Sánchez Cotrina, en seguir trabajando desde el municipalismo. “Vamos a ganar las próximas elecciones municipales -ha dicho-, y lo vamos a hacer como lo hemos hecho siempre: estando donde está la gente”.

Precisamente, Álvaro Sánchez Cotrina ha recordado que el PSOE “es un partido de mayoría siempre que se reconozca en la calle, en las barriadas, y eso es lo que nos hace y nos hará ganar para transformar esta sociedad paralizada sin gobierno, con cinco meses sin control parlamentario y sin rendir cuentas”. El candidato está convencido de que “vamos a ganar en Badajoz, en Cáceres, en Plasencia y en Navalmoral como lo hacemos en Mérida, con un PSOE sólido y una gestión municipal a pie de calle que reconocen los y las extremeñas”.

Pide, además, trabajar a pie de calle desde el Parlamento,” los diputados y las diputadas tenemos que recorrer las agrupaciones, las calles, hacer oposición en los pueblos, en las ciudades, en los polígonos industriales, en el campo… solo así lograremos transformar la sociedad”.

Por su parte, Blanca Martín se ha referido al Consejo de Ministros de este martes, donde, ha señalado, “hemos cumplido una promesa, como es la reforma constitucional que permita el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, porque somos un partido feminista; somos el partido que mejor representa a la sociedad actual y que volverá a gobernar Extremadura”.

Un partido, ha querido añadir González Andrade, “que, como decía Guillermo Fernández Vara, no es patrimonio de nadie, sino que es el partido de la gente”. Algo reiterado por Esther Gutiérrez que añadió que “el mayor patrimonio del partido es la gente, y sabemos que somos un partido de mayorías sociales, que es lo que podemos conseguir con este Álvaro”.

La jornada del candidato ha pasado también por Montijo y por Talavera la Real, donde se ha reunido con militantes de ambas agrupaciones y donde ha manifestado “estar más que ilusionado, estar con fuerza y convencimiento de que volveremos a gobernar aquí”. Ha reconocido entre los compañeros y compañeras “pasión, fuerza y ganas”, ingredientes para “volver a ser un referente en nuestros pueblos”.

Sánchez Cotrina ha recordado que el Partido Socialista gobierna las dos diputaciones provinciales y más de 200 ayuntamientos, “más de 200 hombres y mujeres que están día a día atendiendo demandas y solucionando problemas de la gente, luchando por unos servicios públicos de calidad, por el transporte, por la educación, por la sanidad… y esto es lo que nos dice que sabemos y merece la pena trabajar desde la municipalidad”. Así, ha concluido, “no tengo ninguna duda de que estos, como otros ayuntamientos, serán de nuevo gobernados por los socialistas, con los proyectos sólidos por los que trabajamos”.