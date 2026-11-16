Correos dedicará un sello al músico placentino Robe Iniesta inspirado en sus obras 'Deltoya' y 'Mayéutica'

Correos rendirá homenaje al músico extremeño Robe Iniesta con la emisión de un sello conmemorativo que formará parte de su serie filatélica dedicada a la música. La pieza saldrá a la venta el próximo 23 de noviembre, con una tirada de 65.000 ejemplares y un valor postal de cinco euros.

El diseño del sello estará basado en el universo artístico del fundador de Extremoduro y mostrará la silueta de Robe con una guitarra alzada, una imagen que evoca la trayectoria de uno de los referentes del rock español.

La composición gráfica combinará dos elementos vinculados a la discografía del artista. Por un lado, incorporará una ilustración inspirada en la contraportada de 'Deltoya', uno de los discos más emblemáticos de Extremoduro. Por otro, incluirá referencias visuales a 'Mayéutica', trabajo publicado por Robe en su etapa en solitario.

Además, la hoja bloque incorporará un código QR que permitirá acceder directamente a la canción 'El poder del arte', facilitando una experiencia interactiva entre la filatelia y la música.