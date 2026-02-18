Coria celebrará del 13 al 15 de marzo una nueva edición de la Feria Internacional del Toro

El Ayuntamiento de Coria ha presentado el cartel de la X Feria Internacional del Toro Ciudad de Coria 2026, que se celebrará los días 13, 14 y 15 de marzo.

Los festejos se han dado a conocer este martes en un acto institucional en el salón de plenos, con la presencia de la alcaldesa, Almudena Domingo Pirrongelli, y el gerente de la empresa organizadora, Alberto Manuel Hornos.

El festival taurino con picadores comenzará el sábado 14 a las 16,30 horas, con la participación del rejoneador extremeño Leonardo Hernández y los matadores Diego Urdiales, Manuel Escribano, Rafael Cerro y Ginés Marín, además del novillero cauriense Jorge Hurtado. Se lidiarán seis novillos-toros de la ganadería de Carmen Valiente.

La programación se completará el domingo, día 15, a las 17,00 horas con un espectáculo de recortadores, según ha informado el Ayuntamiento de Coria en nota.

Durante su intervención, la alcaldesa ha destacado que la presentación oficial del cartel en el ayuntamiento simboliza el respaldo institucional a una feria que forma parte de la "identidad cultural y social de Coria".

Asimismo, ha subrayado que la Feria Internacional del Toro supone un "importante impulso económico" para la ciudad y proyecta la imagen de la ciudad más allá de sus fronteras.

Por su parte, el gerente de la empresa organizadora, Alberto Manuel Hornos, ha considerado el cartel como "equilibrado y de gran atractivo para el aficionado", y ha señalado que "se ha trabajado para reunir a figuras consolidadas del toreo junto a jóvenes valores y contar con una ganadería de garantías".

Hornos ha destacado también la "colaboración constante" con el Ayuntamiento de Coria para "seguir fortaleciendo la dimensión internacional de la feria".