Cooperativas Extremadura tiende la mano al consejero de Agricultura y reclama "compromiso" con el modelo cooperativo

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha valorado el nombramiento del nuevo consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural de la Junta, Juan José García, a quien ha reclamado un "firme compromiso" con el modelo cooperativo.

La unión de cooperativas, que impulsa la competitividad empresarial de las cooperativas agroalimentarias de la región, traslada así, en primer lugar, una felicitación institucional al nuevo responsable del área agraria, al tiempo que se le desea el "mayor de los éxitos" en el desempeño de sus funciones.

En este sentido, ha mostrado su deseo de que se rodee de un equipo técnico profesional que permita afrontar "con garantías" los importantes retos que tiene por delante el sector agroalimentario extremeño.

Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura espera, además, un "firme compromiso" con el modelo cooperativo, que es "clave" para mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas, así como para contribuir a la fijación de población en el medio rural, ha señalado en nota de prensa.

Tal y como destaca, el cooperativismo agroalimentario representa un "pilar esencial" en la economía regional, no solo por su volumen de facturación y capacidad de generar empleo, sino también por su "significativa contribución" a la vertebración del territorio a través de la fijación de la población, la sostenibilidad y a la preservación del entorno.

Igualmente, ha tendido la mano al nuevo consejero para trabajar de manera conjunta en el impulso de un sector estratégico para Extremadura. En este sentido, ha subrayado la importancia de mantener un clima de "diálogo fluido y constructivo, como el que ha predominado en todas las legislaturas, que permita avanzar en soluciones eficaces y consensuadas".

Asimismo, Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura ha confiado en que las políticas que se desarrollen estén alineadas con las "necesidades reales" de agricultores y ganaderos, abordando "cuestiones clave" como la rentabilidad, la competitividad, la sostenibilidad o el relevo generacional.

Por último, la organización ha reiterado su disposición a una "colaboración permanente" con la Consejería de Agricultura para afrontar de forma conjunta los desafíos del sector y contribuir al desarrollo económico y social de Extremadura.