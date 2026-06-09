El consejero de Agricultura muestra su apoyo al sector arrocero ante su preocupación por la situación comercial

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, ha mantenido este lunes un encuentro con integrantes de la Mesa del Arroz de Extremadura para conocer los principales problemas y reivindicaciones del sector en la región.

La Mesa del Arroz está formada por los agentes comerciales del sector como cooperativas, almacenes e industrias arroceras extremeñas y sus representantes han expuesto al consejero la "difícil situación comercial" que atraviesan, fundamentalmente por la entrada de arroces asiáticos que "desestabilizan el mercado".

Por su parte, y aunque la Junta de Extremadura "no tiene muchas de las competencias", el consejero de Agricultura, Juan José García, les ha manifestado su "total apoyo", ya que el cultivo del arroz es de gran importancia en la región, al ocupar una superficie de unas 21.000 hectáreas y una producción aproximada anual de 150.000 toneladas, un 20 por ciento de la producción nacional.

El consejero ha estado acompañado en la reunión por el secretario general de la Consejería, José María Guerrero, y por el director general de Agricultura y Ganadería, Julio Rojas, ha informado la Junta en nota de prensa.

Por las cooperativas agrarias han asistido el presidente de Extremeña de Arroces, Alonso Ruiz Sánchez, y el vicepresidente de Cooperativas Agroalimentarias, Félix Liviano, junto a otros miembros de la asociación.