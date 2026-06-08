La Consejería de Educación reconoce a 65 alumnos en los Premios Extraordinarios y de Ortografía

La consejera de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura, Sandra Valencia, ha reconocido a 65 alumnos extremeños el acto de entrega de los Premios Extraordinarios y de Ortografía, y ha puesto en valor la cultura del esfuerzo, la constancia y la excelencia educativa.

En esta edición han sido distinguidos 57 estudiantes con Premios Extraordinarios -diez de Educación Primaria, seis de Educación Secundaria Obligatoria, ocho de Bachillerato y 33 de Formación Profesional-, además de ocho alumnos premiados en el Concurso Regional de Ortografía, de los cuales cinco corresponden a ESO y tres a Bachillerato.

Como novedad de esta convocatoria, se han incorporado los Premios Extraordinarios de Enseñanzas Artísticas Profesionales para alumnado de Música, Danza y Artes Plásticas, un reconocimiento "necesario y profundamente merecido" para unas enseñanzas que requieren creatividad, sensibilidad, disciplina y una gran dedicación, según ha resaltado la Junta de Extremadura a través de una nota de prensa.

La consejera ha subrayado que los galardonados han demostrado no solo conocimientos académicos, sino también perseverancia, disciplina y capacidad de superación. Asimismo, Valencia ha puesto en valor la importancia del correcto uso de la lengua española, destacando que escribir bien significa mucho más que colocar correctamente una letra o una tilde.

Durante el acto, Sandra Valencia ha trasladado también su agradecimiento a las familias y docentes por su compromiso diario con la educación. "Educar es mucho más que enseñar contenidos. Es acompañar, escuchar, orientar, animar y creer en los alumnos incluso cuando ellos mismos dudan de sus posibilidades", ha destacado.

La titular de Educación ha concluido animando a los jóvenes a continuar formándose y persiguiendo sus objetivos personales y profesionales, recordándoles que el talento abre puertas, pero son el trabajo, la constancia y la buena actitud los que permiten cruzarlas.

"Hoy Extremadura se siente orgullosa de vosotros", ha subrayado la consejera, quien ha felicitado a todos los premiados por los logros alcanzados y por representar los valores de esfuerzo y superación que caracterizan a la comunidad autónoma.