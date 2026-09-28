La Consejería de Educación pone en marcha la Mesa de Transporte Escolar

La Consejería de Educación y Formación Profesional ha puesto en marcha este viernes la Mesa de Transporte Escolar, que reunirá periódicamente a todos los agentes implicados en la prestación de este servicio.

En la sesión constitutiva, además de la Dirección General del EPESEC, han estado representadas todas las asociaciones del sector del transporte, las asociaciones de familias, el Instituto de Consumo, la Dirección General de Movilidad y Transporte y la empresa de acompañantes.

Esta comisión servirá para realizar un seguimiento riguroso de la prestación del servicio y para evaluar y canalizar las propuestas de mejora que puedan plantear los distintos colectivos representados, con el objetivo de garantizar un transporte escolar seguro, eficiente y adaptado a las necesidades de las familias.

Entre sus funciones, la Mesa analizará periódicamente el funcionamiento de las rutas, la atención a los usuarios y el cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad, además de servir como cauce estable de diálogo entre la Administración y el sector.

La Consejería tiene previsto que la Mesa de Transporte Escolar se reúna con carácter periódico a lo largo del curso, con el fin de hacer un seguimiento constante de las mejoras acordadas y de la prestación de servicio también de cara a próximos cursos.