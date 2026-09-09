La consejera extremeña de Educación responsabiliza a la LOMLOE de los malos resultados del informe PISA

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha criticado las consecuencias de la ley educativa LOMLOE en Extremadura reflejadas en el informe PISA 2025 que sitúa a los alumnos extremeños "alejados" de la media europea.

Los datos son los primeros resultados de dicha ley con alumnos que comenzaron 1º ESO (curso 2021/22), una norma, por la que han pasado tres ministras en apenas cinco años y que fue aprobada durante la pandemia, 23 de diciembre de 2020, "a espaldas de la comunidad educativa sin contar con la opinión de expertos y con el rechazado de numerosas comunidades autónomas", remarca el Ejecutivo extremeño en nota de prensa.

Esta norma ha "deteriorado" la educación permitiendo que se pueda pasar de curso en ESO con cualquier número de asignaturas suspendidas, y en Bachillerato con hasta dos suspensos. Además de poder titular en ESO con cualquier número de suspensos y en Bachillerato con un suspenso. Sin embargo, subraya que el "fracaso" de esta ley comenzó con el "desmantelamiento" de la Educación Especial.