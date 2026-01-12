Los concursos de acreedores crecen un 16% en 2025 en Extremadura

El tejido empresarial en Extremadura ha registrado en el año 2025 una subida interanual del 16 por ciento de las insolvencias, por encima del 6,3 por ciento de aumento acumulado a nivel nacional.

De este modo, Extremadura es la cuarta región con mayor incremento interanual de los concursos de acreedores, tras Baleares (29 por ciento), La Rioja (22 por ciento) y Murcia (17 por ciento), de acuerdo con el seguimiento que realiza Iberinform.

Mientras, a nivel nacional el tejido empresarial ha registrado en el año 2025 una subida interanual del 6,3 por ciento de las insolvencias empresariales, hasta acumular un total de 6.393 procesos concursales.

Por sectores, en el conjunto de 2025 predominan en España las insolvencias en el comercio (24% del total) y en los sectores de construcción e inmobiliario (19%), seguidos de industria manufacturera (14%) y servicios a empresa y hostelería (11 por ciento).