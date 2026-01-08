Marcos Moreno y David Ramos darán vida este año al 'Jarramplas' de Piornal

'Jarramplas', mítico personaje protagonista de la fiesta de Interés Turístico Nacional que se celebra en Piornal en honor a San Sebastián, volverá a recorrer las calles de esta localidad cacereña los días 19 y 20 de enero, esta vez encarnado por Marcos Moreno y David Ramos.

Existen varias teorías sobre el origen de esta impactante fiesta, ya que algunos creen que Jarramplas fue un ladrón de ganado que satisfacía sus necesidades incumpliendo las normas vecinales, por lo que fue capturado, condenado y apedreado por sus propios vecinos.

Otros opinan que fue un guerrero cristiano que fue despreciado por el pueblo por pasarse, en época de dominación musulmana, a las tropas árabes, e incluso que pudo ser un mártir que los judíos mataron por no renegar del cristianismo.

En 2026, el personaje central de la fiesta será encarnado por Marcos Moreno y David Ramos, en el marco de una de las fiestas más esperadas de Extremadura.

Desde comienzos del mes de octubre, Marcos, David y sus mayordomos se han afanado en los preparativos a fin de que el próximo 19 de enero esté todo a punto para el comienzo de la fiesta.

Estos preparativos consisten, principalmente, en la confección de los trajes 'de cintas', de las máscaras y de las 'cachiporras', una tarea que está encomendada a los mayordomos.

Hoy Jarramplas soporta un peso de entre 20 y 30 kilogramos de la armadura de fibra de carbono, la máscara y otras protecciones, 'armas' con las cuales soporta los impactos de los miles de kilogramos de nabos que le lanzan piornalegos y visitantes con la intención de castigarle.

La fiesta en sí comenzará a las 08:30 horas del 19 de enero, con la petición de ofrendas para el santo, San Sebastián, por parte de Jarramplas, mayordomos, vecinos del pueblo y los miles de visitantes que cada año congrega esta fiesta.

A las 11:00 horas de ese día, Jarramplas hará su primera salida mientras toca el tambor por las calles y recibirá una lluvia de nabos sobre su cuerpo a modo de 'castigo' infringido por los vecinos; por la tarde las mujeres preparan al santo San Sebastián y el personaje volverá a hacer otra salida.

Llegada la medianoche y una vez cantadas las alborás, se realizan unas migas para todos los asistentes, para al día siguiente salir nuevamente Jarramplas y su tambor, que volverá a ser blanco de los proyectiles lanzados por la muchedumbre.

La fiesta continuará con la celebración de la misa mayor, la procesión y el canto de las tradicionales 'roscas' y ya por la tarde se produce la última salida de Jarramplas quien, tras rezar el rosario y subir al santo a su trono, entrega sus ropas al mayordomo entrante que las velará hasta la edición del año que viene.

La lista oficial de candidatos a liderar esta fiesta, en la que se apuntan aquellos vecinos que quieren ponerse en la piel del personaje, está completa hasta el año 2053.