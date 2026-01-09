Convocan pruebas de acceso para 130 plazas del Ejército en Badajoz

El Ministerio de Defensa ha convocado el proceso de selección para cubrir 4.527 plazas, de las cuales 130 son en Badajoz, por el sistema de concurso-oposición, para incorporarse a las escalas de tropa y marinería del Ejército en el primer ciclo de 2026.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la resolución por la que se aprueba dicho proceso para el ingreso en los centros docentes militares de formación para el acceso de personal nacional y extranjero a la condición de militar de tropa y marinería del Ejército de Tierra (3.204 plazas), de la Armada (693) y del Ejército del Aire y del Espacio (630).

Del total de las 4.527 plazas, las personas extranjeras podrán optar en concurrencia con los españoles a 320.

Los países cuyos nacionales pueden partir en este procedimiento son: Argentina, Bolivia, Costa Rica, Colombia, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

De las 130 plazas con destino por tres años durante el compromiso inicial en Badajoz, 15 son de la especialidad de Transmisiones para el Batallón de Cuartel General de la Brigada 'Extremadura' a formarse en el Centro de Formación de Tropa (CEFOT) 2 de San Fernando (Cádiz) y 30 para Infantería Mecanizada, en CEFOT 1 de Cáceres, así como 80 en el Regimiento de Infantería 'Saboya' nº 6, también en el CEFOT 1.

En el Ala 23 de Badajoz se han convocado una para Auxiliar de Mantenimiento de Infraestructuras, dos para Auxiliar Mecánico de Aviones y dos para Protección de la Fuerza y Apoyo a las Operaciones, a realizar la formación específica en la Escuela de Técnicas de Seguridad, Defensa y Apoyo (ETESDA) de Zaragoza.