La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo pide en un informe que se revierta el cierre de la Central de Almaraz

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido en un informe que se revierta el cierre de la Central Nuclear de Almaraz para garantizar la estabilidad de la red eléctrica.

De igual modo, solicita al Gobierno español que proporcione una evaluación de impacto transparente y que elabore estrategias de transición integrales en consulta con los gobiernos regionales y las partes interesadas pertinentes.

Estas recomendaciones aparecen recogidas en el borrador del informe de la visita que realizaron el pasado mes de febrero un grupo de eurodiputados de la Comisión de Peticiones a la Central de Almaraz y que se presentará y debatirá este miércoles, día 15 de abril.

Una vez presentado en el seno de la Comisión de Peticiones, habrá una fase de enmiendas, cuyo plazo estará abierto hasta el 24 de abril, y el informe final será votado próximamente.