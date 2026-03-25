La Comisión Islámica en Extremadura rechaza una moción de Vox y dice que no hay menú halal en los colegios de Badajoz

La Comisión Islámica de España en Extremadura ha rechazado una moción que el Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Badajoz llevará al pleno de este jueves, día 26, y ha asegurado que no hay menú halal en los colegios de la ciudad.

De esa forma, la comunidad musulmana de Badajoz ha mostrado su rechazo a los "intentos de buscar las confrontaciones innecesarias" para dañar la "convivencia intercultural y fracturar la unidad social" de la ciudad.

De este modo, ha considerado que la moción que presentará Vox contra el menú halal en los centros públicos de Badajoz es un "ataque contra la libertad religiosa" y la "igualdad", unos derechos que están "garantizados" por la Constitución española.

Así, la Comisión Islámica en Extremadura ha aseverado que, a pesar de que el menú halal es "un derecho", según el artículo 14 del acuerdo de cooperación firmado el año 1992 entre el estado español y la Comisión Islámica de España, no le consta que los colegios educativos en Badajoz ofrezcan este menú.

Por ello, y en su opinión, la presentación de la moción obedece al objetivo de poner los musulmanes "en la diana de los discursos xenófobos e islamófobos".

"Manifestar que el menú halal es contrario a las tradiciones españolas y a la cultura gastronómica extremeña es negar a los musulmanes formar parte de la cultura española, que está basada en la diversidad el pluralismo", ha asegurado la Comisión Islámica de España en Extremadura en nota de prensa.

Finalmente, ha mostrado su "plena confianza" en que el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, su gobierno y las otras fuerzas políticas se pongan del lado "de la igualdad y los derechos de todos los ciudadanos sin distinguir por religión o cultura".