Comienza el Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural de la Diputación de Cáceres con 30 proyectos

La décimo tercera edición del Programa de Ideas Emprendedoras en el Mundo Rural (Premios PIE PLUS), promovido por la Diputación de Cáceres, ha comenzado este miércoles con la primera jornada de formación para los 30 proyectos seleccionados de los 40 solicitantes. Durante esta primera fase los participantes llevarán a cabo un completo programa de formación especializada y tutorías personalizadas, tanto presenciales como online, para darle viabilidad a su idea de negocio.

Este programa es una iniciativa del Área de Desarrollo Sostenible y Turismo de la institución provincial y ya han pasado por él más de 360 proyectos en estos trece años. La fase de formación y asesoramiento de esta nueva edición se desarrollará hasta mediados de septiembre y combinará sesiones presenciales y online.

La vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha dado la bienvenida a los participantes y ha destacado la contribución de este programa al desarrollo del territorio rural, así como el compromiso de la institución con el desarrollo económico y la fijación de población en el territorio rural. "Queremos que sea una tierra de oportunidades para aquellas personas que quieran apostar por el territorio y que quieran desarrollar su proyecto de vida aquí", ha dicho.

También ha hecho mención a la consolidación y el éxito de esta propuesta, que va ya por su décimo tercera edición, lo que "demuestra que es una línea política con éxito", ha apuntado en alusión a los 360 proyectos que han pasado por el programa.

"Tenemos la satisfacción de saber que hay muchos de ellos que han pasado por aquí y que no han sido premiados pero que están funcionando, son rentables y están dando oportunidades de desarrollo y de vida en nuestros pueblos", ha subrayado.

Los participantes provienen de diferentes localidades como Moraleja, Madrigal de la Vera, Trujillo, Valladolid o Acebo, entre otras. Cynthia Paola Muniz, participante procedente de México y que reside actualmente en Trujillo ha manifestado su confianza en que a través de este programa "me pueden ayudar a cómo aterrizar de mejor forma mi idea".

Por su parte, Jaime Amador, otro de los seleccionados para esta edición y natural de Hervás, ha explicado que se decidió a presentarse "para dar un valor a mi zona y a mi proyecto, que llegara a más gente y también obviamente por el aporte económico del premio, que ayuda".

También ha asistido Alicia Lassaletta junto a su familia, ganadora del programa en 2024 con un Taller de Lutheria en Torre de Don Miguel, quienes dejaron una vida en Valladolid para desarrollar su idea emprendedora en Sierra de Gata, y quien ha destacado de su paso por los PIE la transformación de convertir su idea en un proyecto viable y el apoyo y vínculo que se creó entre los participantes. "No éramos competidores, éramos compas", ha indicado.