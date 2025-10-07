Comienza este martes en Cáceres la V Convención Turespaña centrada en el turismo de experiencias

La Convención Turespaña, que este año celebra su quinta edición, comienza este martes 7 de octubre en el Palacio de Congresos de Cáceres, organizada por el Instituto de Turismo de España (Turespaña) con el apoyo de la Consejería de Turismo de la Junta de Extremadura.

En la primera jornada de trabajo dedicada a las reuniones bilaterales de los consejeros y consejeras de Turismo en el exterior y el personal de servicios centrales de Turespaña están programados cerca de 1.000 encuentros con destinos y empresas turísticas.

Como novedad, este martes tendrán lugar las presentaciones de Tendencias de Mercado (Market Insight) de China, Italia y la aerolínea Latam, con una serie de encuentros de 30 minutos con el objetivo de realizar un repaso de estos mercados para transmirtir los datos macroeconómicos, las variables turísticas, las tendencias, la demanda, o las conexiones, entre otras cuestiones.

A la inauguración oficial de la Convención Turespaña, el miércoles 8 de octubre, asistirán el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.

En esta ocasión, bajo el título 'Experiencias que transforman: construyendo el mejor turismo', los debates se centrarán en las experiencias como eje vertebrador de un desarrollo turístico más diverso, desconcentrado, responsable y competitivo.

Más de 60 ponentes y expertos en turismo tratarán, en un total de 22 ponencias, mesas redondas y presentaciones, temas tan diversos como la construcción de experiencias a partir de los distintos recursos turísticos en destino, el papel que desempeña en esta función la red de Paradores de Turismo o la comercialización de experiencias turísticas de valor añadido que favorecen la desconcentración y diversificación de la huella turística.

TURISMO INTERNACIONAL

Se conocerán, de primera mano, los retos a los que se enfrentan distintos destinos españoles en el desarrollo de una oferta de experiencias capaz de atraer a visitantes internacionales que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de sus residentes con un menor impacto ambiental.

Y, también, pondrá el foco en el turismo internacional como herramienta para la conservación y creación de oportunidades en los territorios del interior.

El programa incluye, además, la presentación de la Estrategia España Turismo 2030 que está elaborando la Secretaría de Estado de Turismo y otros temas clave como, la aplicación de la inteligencia artificial, el papel de los destinos en la generación de experiencias auténticas y sostenibles, y las tendencias en los mercados turísticos emisores, con especial atención al mercado de India, así como las principales líneas de actuación de Turespaña.

La V Convención Turespaña será un punto de encuentro imprescindible para profesionales, instituciones y empresas comprometidas con la transformación del turismo, según informa la organización.

Se espera reunir a más de 500 profesionales y actores del sector turístico para explorar y promover modelos innovadores, sostenibles y de alto valor añadido que enriquezcan la experiencia de destinos y turistas. Ante el alto volumen de demanda presencial, ya que hay más de 1.200 inscritos, el evento podrá seguirse de forma online, previa inscripción.

La ciudad de Cáceres, declarada Patrimonio de la Humanidad, "será el escenario perfecto para inspirar nuevas ideas y fortalecer alianzas en un sector en constante evolución", concluye la organización.