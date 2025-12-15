Cinco heridos de diversa consideración en dos accidentes de tráfico en Grimaldo y Valverde del Fresno este fin de semana

Dos varones de 51 y 46 años, así como otro cuya edad se desconoce, resultaban heridos de carácter leve, tras sufrir este pasado sábado un accidente consistente en el choque por alcance entre dos vehículos, volcando posteriormente uno de ellos, suceso que se producía en la A-66, a la altura de Grimaldo, siendo los tres heridos trasladados al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia.

Por otro lado, una mujer de 54 años y un hombre de 57 han resultado heridos de carácter "menos grave", tras sufrir ayer domingo en un camino rural próximo a la localidad cacereña de Valverde del Fresno un accidente en el que se han visto implicados dos vehículos. La sufría politraumatismos, mientras que el hombre presenta una luxación de rótula. Ambos fueron derivados al Hospital de Coria.