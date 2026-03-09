Miles de personas en las manifestaciones del 8M que este año clamaban por la Igualdad Real y el "No a la Guerra"

Entre gritos de "no a la guerra, sí al feminismo" y "de norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste", cientos de mujeres han recorrido este domingo, 8 de marzo, las principales arterias de ciudades extremeñas como Mérida, Badajoz y Cáceres, reivindicando la igualdad "real".

"Este 8M tenemos un significado mucho más grande: el del no a la guerra y el de luchar contra el fascismo global que intenta utilizar los derechos de las mujeres como mercancía, como instrumento de cambio político y como un arma para arrojarnos en situaciones de conflicto bélico", ha remarcado Marisa Tena, de la Plataforma 8M de Mérida, en declaraciones a los medios desde la capital extremeña, donde se han manifestado más de 400 personas, según fuentes de la Policía Nacional.

En la manifestación de Mérida, las mujeres migrantes también han ocupado un espacio en la marcha en aras de visibilizar unas "vejaciones laborales" que, han garantizado, sufren muchas de ellas, especialmente en trabajos relacionados con los cuidados o la limpieza.

"Nosotras tenemos un lema que dice no estamos todas, faltan las que te llaman señora y le pagas a cinco la hora", ha espetado la coordinadora del Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura, Tania Irías, para condenar un "modelo colonial" que, ha insistido, convierte a mujeres migrantes en "esclavas" y en personas cuyo trabajo es "aguantar".

En la manifestación celebrada este domingo en Mérida se han hecho presente figuras del espectro político como la portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, quien ha subrayado que quedan "muchos motivos" para salir a las calles y "pocos para esconderse detrás de la extrema derecha".

Otro de los socialistas que se han sumado a la marcha ha sido el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha advertido que una de las primeras peticiones de la ultraderecha para formar gobierno en lugares como Extremadura tiene que ver con que "desaparezcan las ayudas a las víctimas de violencia de género".

"Cuando ellos hablan de chiringuitos, nosotros vemos que detrás de esas asociaciones y detrás de los ayuntamientos hay trabajadoras sociales, hay psicólogas, hay personal que atiende a las mujeres víctimas de violencia de género", ha precisado el regidor.

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha abogado por "no aceptar" discursos "vacíos" que, ha asegurado, "vienen acompañados de recortes en derechos feministas y en todas las políticas de lucha contra la violencia machista".

"Seguimos con oficinas de igualdad cerradas, sin plan de igualdad en la Junta de Extremadura, que es la empresa más grande de esta tierra, y seguimos viendo cómo no hay una asignatura de educación afectivo-sexual en las aulas que ponga el consentimiento en el centro y que proteja a nuestros menores de todo abuso", ha recordado.

GUARDIOLA EN CÁCERES

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha abogado por "dejar a un lado" los "bandos y trincheras" en un jornada de "reivindicación" y "celebración" como la del 8M, Día Internacional de las Mujeres.

"Aquí estamos todas, o deberíamos estar todas en la misma pelea, para avanzar en igualdad y que algún día no tengamos que salir los 8 de marzo a reivindicar ni celebrar nada porque sea algo que tengamos absolutamente integrado en la sociedad", ha señalado Guardiola durante su participación en la marcha celebrada en Cáceres que acogía a más de 2.000 personas.