CIEM valora la creación de una Consejería de Industria y Energía como un paso clave para impulsar el tejido productivo de Extremadura

La Confederación Independiente de Empresarios y Autónomos (CIEM) valora la puesta en marcha del nuevo Gobierno de la Junta de Extremadura, destacando especialmente la creación de una Consejería de Industria y Energía. Se trata de una demanda histórica de nuestra patronal y de sus 74 organizaciones sectoriales y territoriales, entre ellas Aspremetal, referente del sector en nuestra región, que viene a reforzar la apuesta por la industrialización de la región.

El presidente de CIEM, José Luis Iniesta, ha puesto en valor que la creación de la nueva Consejería de Industria y Energía es “materializa una reivindicación histórica de CIEM y nuestras patronales asociadas, porque Extremadura necesita impulsar su proceso de industrialización y generar las condiciones para atraer inversión y consolidar proyectos productivos”.

Asimismo, Iniesta ha tendido la mano a la consejera que asumirá estas competencias, Mercedes Morán, “para trabajar de forma conjunta en el desarrollo del tejido productivo de Extremadura, con la industria como uno de los pilares del crecimiento económico de la región en los próximos años”.

La patronal celebra que Extremadura cuente ya con un Gobierno en funcionamiento y confía en que la nueva etapa que se abre esté marcada por la estabilidad, el diálogo y la cooperación entre administraciones y agentes sociales, como base para afrontar los desafíos económicos actuales, fortalecer el tejido empresarial extremeño e impulsar las infraestructuras pendientes en la región.

Un diálogo social útil, estable y constructivo

En relación con la estructura del Ejecutivo, CIEM ha tendido también la mano a la consejera que asumirá las competencias en diálogo social, Elena Manzano, subrayando la importancia de este ámbito para avanzar en acuerdos que beneficien al conjunto de la sociedad.

“El diálogo social es una herramienta indispensable para el desarrollo económico y social de Extremadura y desde CIEM tendemos la mano a la consejera para participar activamente en este espacio desde su posición como patronal representativa, apostando por un diálogo útil, estable y constructivo”, ha destacado el presidente de CIEM.

Además, la Confederación ha reafirmado su compromiso de colaboración con el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, “para seguir avanzando en políticas orientadas al desarrollo económico con propuestas que impulsen la competitividad empresarial y el crecimiento de la región”.

La Confederación traslada también su disposición a trabajar con la consejera que asume las competencias de Formación Profesional, Sandra Valencia, un ámbito estratégico para el tejido empresarial. “Extremadura tiene una oportunidad para alinear formación y empleo, y desde CIEM vamos a colaborar para que la FP sea una herramienta útil tanto para las empresas como para las personas que buscan incorporarse al mercado laboral”, ha destacado Iniesta.

CIEM reitera su plena disposición a colaborar con el nuevo Gobierno autonómico en el marco del diálogo social, trabajando para trasladar las necesidades y propuestas de las empresas y el colectivo de autónomos y contribuir de manera constructiva al diseño de políticas que favorezcan la competitividad, la inversión y la creación de empleo en Extremadura.