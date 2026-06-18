La CHG abría este miércoles las compuertas del azud de La Granadilla

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha informado de que este miércoles se procedía a la apertura de las compuertas del azud de La Granadilla, para retirar la ataguía situada en las compuertas.

Esta actuación se desarrollará a lo largo de lo que resta de la presente semana y durante la próxima y para llevar a cabo estos trabajos será necesario reducir el nivel del agua aproximadamente 15 centímetros por debajo del labio fijo del azud.

Según las previsiones técnicas, esta disminución puntual no debería ocasionar incidencias significativas en el suministro para riego, por lo que se espera que la actividad se desarrolle "con normalidad" durante el periodo de actuación.

Cabe recordar que la CHG está llevando a cabo el proyecto de mejora de la continuidad fluvial en el azud de La Granadilla en el término municipal de Badajoz, con el objetivo de facilitar la movilidad de los sedimentos y lodos acumulados en el vaso del azud.

De esta manera, la mejora en el transporte de sedimentos contribuirá también a reducir la presencia de la especie exótica invasora del nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana) aguas arriba del obstáculo.