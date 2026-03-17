La central nuclear de Almaraz produjo 15.370 GWh durante el año 2025

La central nuclear de Almaraz (Cáceres), que se encuentra a la espera de la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) sobre su continuidad, generó una producción bruta de 15.370 GWh durante el año 2025.

Esto permitió evitar la emisión de seis millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera.

Así lo ha señalado en una nota el titular de la instalación nuclear, en la que ha subrayado que la central cacereña cerró el año 2025 con "magníficos registros" en seguridad, dosis radiológica, producción eléctrica y ejecución de paradas para recarga de combustible.

Desde su puesta en marcha, la central acumula más de 640.000 GWh de producción eléctrica, lo que la convierte en la instalación de generación que más energía ha aportado al sistema eléctrico nacional.

Actualmente cubre alrededor del 7 % de la demanda eléctrica anual de España, equivalente al consumo de unos cuatro millones de hogares.

La instalación volvió a obtener en 2025 la máxima calificación de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), lo que la sitúa entre las centrales "con mejor desempeño del mundo" tras una revisión internacional realizada por expertos de varios países.

En materia de seguridad laboral, la planta no registró accidentes durante el año y superó los 3,1 millones de horas trabajadas, con más de 530 días consecutivos sin siniestros.

Estos resultados se enmarcan en el plan interno de prevención denominado A-CERO.

La central se encuentra además a la espera de la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica sobre la solicitud presentada para extender la autorización de explotación de sus dos reactores hasta junio de 2030.

Según la empresa gestora, la instalación genera alrededor de 4.000 empleos en su área de influencia y cada año invierte unos 50 millones de euros en mejoras y modernización tecnológica.

No obstante, la compañía ha advertido de que la viabilidad económica de la central está "seriamente comprometida" por la elevada carga impositiva, que representa más del 75 % de sus costes variables.