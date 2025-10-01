La Central Nuclear de Almaraz prepara su desmantelamiento "de forma segura y eficiente"

La Central Nuclear de Almaraz trabaja ya en preparar "de forma segura y eficiente" la transición al desmantelamiento de la planta, ya que el calendario de cierre previsto establece el 1 de noviembre de 2027 para la unidad 1, y el 31 de octubre de 2028 para la unidad 2.

El punto de partida de este proceso se producirá a finales de octubre de 2025, cuando la Central de Almaraz entregará "como es preceptivo" al Consejo de Seguridad Nuclear, la documentación de licenciamiento asociada a la declaración de cese definitivo de explotación de la unidad 1.

El desmantelamiento de la planta sería iniciado por Enresa en un plazo no superior a tres años después del cese definitivo, según el 7º Plan General de Residuos (PGRRR) en vigor, según informa la Central Nuclear de Almaraz en nota de prensa.

En cualquier caso, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo reitera su compromiso es "producir hasta el último megavatio hora" de planta cacereña "de forma segura, fiable y eficiente", manteniendo los "altos estándares" que la sitúan en el rating 1 de WANO, en el que está "entre las mejores del mundo".

En este sentido, la tercera semana de septiembre se celebraron en Madrid unas jornadas técnicas del grupo de Transición al Desmantelamiento de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), en un encuentro al que asistieron expertos de 12 países y dos centros de WANO (París y Tokio).

Este grupo de especialistas de WANO visitó la Central Nuclear de Almaraz, que sería la próxima en cesar de forma definitiva en España según el calendario de cierre nuclear vigente, en la que los expertos de la planta tuvieron la oportunidad de presentar los trabajos que se están realizando para "preparar de forma segura y eficiente la transición al desmantelamiento" de esta central.