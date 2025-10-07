La Central Nuclear de Almaraz inicia la penúltima recarga de la Unidad 2 con la incorporación de 200 trabajadores menos

La Central Nuclear de Almaraz ha iniciado recarga número 29 de su unidad 2, que sería la penúltima que se realiza antes de su cierre, y a la que se han incorporado 200 trabajadores menos de lo habitual "ante la cercana fecha de cierre".

En concreto, la recarga de la Unidad 2 se ha iniciado a las 23,59 horas de este pasado domingo, 5 de octubre, en la que "frente a los 1.200 trabajadores adicionales a los que habitualmente se daba empleo", en esta recarga se incorporarán "hasta 200 trabajadores menos del entorno del Campo Arañuelo dada la reducción en actuaciones de mejoras a largo plazo que supone la cercana fecha de cierre".

En concreto, la fecha de cese de esta unidad 2 está fijada para el 31 de octubre del 2028, según apunta la Central Nuclear de Almaraz en nota de prensa, que señala que esta disminución del empleo generado en el entorno de la planta "irá en aumento cada año, según se vaya acercando la fecha de cese de operación".

Está previsto que durante los 33 días que dure esta recarga, se renovarán 60 elementos combustibles, además de realizar labores de mantenimiento de la turbina de baja presión 2, la revisión de los sellos de las bombas de refrigeración del núcleo, así como el mantenimiento preventivo en los múltiples sistemas de seguridad de la Central, señala la planta.

También apunta que informes independientes indican que el "castigo fiscal que sufre la Central Nuclear de Almaraz, que no se da en ningún otro país del mundo, hace inviable económicamente su continuidad".

Según los datos que aporta, el cese de la explotación de la Central Nuclear de Almaraz va a suponer la pérdida de cerca de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos, además del "enorme impacto que arrastrará al Campo Arañuelo en materia económica y de despoblación".

Cabe recordar que en marzo de 2026 la Unidad 1 de Almaraz iniciará ya su última recarga antes de su fecha de cese, prevista el 1 de noviembre del 2027, conforme a la Autorización de Explotación vigente.

Avanza además la Central Nuclear de Almaraz que a finales de este mes de octubre presentará al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación de licenciamiento de cese de explotación de la Unidad 1 conforme lo requerido por la normativa vigente.

Finalmente, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo reafirma que "su compromiso con la sociedad es producir hasta el último megavatio hora (MWh) de forma segura, fiable y eficiente".