Central, Municipios del área de influencia, Foro Nuclear y La Plataforma "Sí a Almaraz" aplauden la decisión del CSN

LA CENTRAL

La Central Nuclear de Almaraz ha valorado que el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) confirma que esta planta "reúne las condiciones" para operar hasta 2030 "con total seguridad".

De esta forma se pronuncia la Central Nuclear de Almaraz, a través de un comunicado, después de que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear haya acordado este jueves informar a favor de renovar la autorización de explotación de esta planta hasta junio de 2030.

Según recuerda la Central Nuclear el pasado 30 de octubre de 2025, Centrales Nucleares Almaraz Trillo, AIE (CNAT), titular de la licencia de explotación de la central, solicitó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) extender la operación de la central hasta junio de 2030.

El ministerio, de acuerdo con la regulación vigente, trasladó la solicitud al CSN para su evaluación desde el punto de vista de la seguridad, que una vez emitido el informe favorable, lo enviará al ministerio, que tomará la decisión final sobre la extensión.

Ante este informe, Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT) ha reiterado su "compromiso para seguir operando la Central Nuclear de Almaraz de forma segura, fiable, eficiente" y manteniendo los altos estándares que la sitúan entre las mejores centrales del mundo de acuerdo con la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO).

Según señala, la Central Nuclear de Almaraz es una "infraestructura esencial que suministra más del 7 por ciento de la electricidad consumida en España", una cifra equivalente a 4 millones de hogares, "gracias al trabajo y compromiso del equipo humano de unas 4.000 personas que trabajan en y para la central nuclear en su zona de influencia", a los que se suman 1.200 trabajadores adicionales en cada recarga.

MUNICIPIOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA

La Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares y Almacenamiento de Residuos Nucleares (AMAC) ha mostrado su respaldo al informe favorable emitido este jueves por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la prórroga de la central nuclear de Almaraz hasta 2030.

En nota de prensa, AMAC señala que esta decisión "se apoya en informes técnicos asociados a la solicitud de la prórroga" y que han permitido "comprobar el correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación", tal y como ha informado hoy el CSN.

En concreto, según apunta, el informe preceptivo emitido por el órgano regulador se sustenta en 29 documentos elaborados por 16 áreas especialistas del CSN involucradas en el proceso, entre otros.

"Este informe, tal y como nosotros hemos defendido, constata el funcionamiento seguro de la instalación nuclear", ha subrayado el presidente de AMAC, Pedro Sánchez Yebra.

FORO NUCLEAR

Foro Nuclear ha valorado positivamente el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que acredita que la central nuclear de Almaraz reúne las condiciones necesarias para seguir operando con seguridad hasta junio de 2030.

"El criterio del organismo regulador, riguroso e independiente, debe constituir un elemento esencial en la decisión que corresponde adoptar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico", ha señalado en un comunicado la asociación, que agrupa a más de 55 organizaciones y empresas clave que participan en toda la cadena de valor de esta tecnología.

Para Foro Nuclear, esta valoración "es coherente con el sólido historial operativo de la instalación, con la revisión periódica de seguridad vigente y con su reconocimiento internacional".

PLATAFORMA "SÍ A ALMARAZ, SÍ AL FUTURO"

La plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ha celebrado que el Pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya emitido este jueves un informe favorable, con condiciones, sobre la renovación de la autorización de explotación de la Central Nuclear de Almaraz, que aplica a sus dos unidades.

"Hoy es un día importante para Almaraz. El informe favorable del CSN reconoce que la central puede seguir operando con todas las garantías de seguridad. Un paso que llena de esperanza a miles de personas que viven y trabajan alrededor de Almaraz", ha celebrado la plataforma en una publicación en la red social X.

Según ha informado el regulador atómico, la decisión adoptada por el Pleno se apoya en la comprobación del correcto funcionamiento de la central y en el mantenimiento del nivel adecuado de seguridad para continuar su operación.

En 2025, el titular de la instalación remitió al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) una solicitud de modificación de la autorización de explotación de la central nuclear, que afecta a ambas unidades.

El Ministerio remitió al CSN la petición de informe preceptivo para lo cual el regulador requirió al titular la información que consideraba necesaria para acompañar la solicitud. El titular envió esta información entre diciembre de 2025 y febrero de 2026.