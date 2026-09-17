CCOO pide una ley de derechos de los mayores y un complemento autonómico para elevar las pensiones no contributivas

CCOO Extremadura ha insistido en la necesidad de contar con una ley autonómica de derechos de los mayores y ha pedido que, para el cálculo de las pensiones no contributivas, se cree en la región un complemento autonómico que eleve las mismas.

El sindicato ha trasladado estas demandas durante la presentación este miércoles en Mérida del informe del Observatorio Social de las Personas Mayores para un Envejecimiento Activo elaborado por la Fundación Primero de Mayo, la Secretaría Confederal de Políticas Públicas y Protección Social y por la Federación de Pensionistas de CCOO.

En la presentación han participado la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal; el secretario de Organización y Afiliación de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Ignacio García, y el secretario de Organización de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Extremadura, Ramón Millán.

La secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal, ha señalado que dicho trabajo ofrece una fotografía "muy completa" de la realidad de las personas mayores y ayuda a identificar los retos como sociedad y las políticas públicas necesarias para afrontarlos.

En este sentido, ha insistido en la necesidad de garantizar unas pensiones públicas suficientes, un sistema de dependencia que responda a las necesidades de las personas y una sanidad pública "fuerte y de calidad".

Por ello, CCOO defiende un sistema público de pensiones "suficiente, sostenible y solidario", así como mantener la revalorización vinculada al IPC, proteger las pensiones mínimas y avanzar en la reducción de la brecha de género, ya que, a nivel nacional y de media, las mujeres pensionistas perciben 499 euros menos que los hombres.

En cuanto a la dependencia, a pesar de haberse registrado "avances importantes", ha criticado que siguen existiendo listas de espera, retrasos en la atención y situaciones de "infraprotección", además de abogar por aumentar la financiación pública, reforzar los servicios y mejorar condiciones laborales de quienes cuidan, en un sector "profundamente feminizado".

De la misma manera, ha apostado por una sanidad pública capaz de responder a una población cada vez más longeva, por lo que cree necesario reforzar especialmente la Atención Primaria, reduciendo las listas de espera y garantizando profesionales suficientes.

"El objetivo no puede ser únicamente vivir más años. El verdadero reto es añadir vida a los años. Y añadir vida a los años significa poder envejecer con autonomía, con seguridad y manteniendo una participación activa en la sociedad. Significa contar con servicios públicos de calidad, pero también con viviendas accesibles, con transporte adecuado, con servicios próximos y entornos que permitan combatir la soledad, el aislamiento y la exclusión digital", ha subrayado María Berrocal.

Por su parte, el secretario de Organización y Afiliación de la Federación Estatal de Pensionistas y Jubilados de CCOO, Ignacio García, ha desgranado algunos de los datos que contiene el estudio.

En cuanto a la demografía, expone que casi el 20 por ciento de la población que vive en España ha nacido fuera y que los mayores de 65 años en los últimos 20 años han crecido un 3,7 por ciento y ya sobrepasan el 20 por ciento (22,9% en Extremadura), con comunidades en las que pasan del 25 e incluso el 30 por ciento.

Además, sobre el sistema público de pensiones, que reúne más de 10,4 millones de pensiones contributivas, ha dicho que en ocasiones son insuficientes para mantener a una persona a lo largo de la vida, sobre todo cuando se trata de los últimos años, ha apuntado, existiendo una "amplia brecha de género" entre los pensionistas hombres y las mujeres.

En relación al sistema de dependencia, éste protege a 1,7 millones de personas aunque "probablemente son más las que necesitan esas ayudas y no llegan ni siquiera a solicitarlas". En el caso de Extremadura, hay más 37.500 personas con ayuda a la dependencia.

También ha lamentado que últimamente se esté "descuidando" el sistema sanitario público al pasar a un sistema privado o mixto. Además ha dicho que, actualmente, las comunidades destinan alrededor del 6 por ciento del PIB a sanidad, mientras que Extremadura aporta casi un 9 por ciento.

POBLACIÓN ENVEJECIDA

El secretario de Organización de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Extremadura, Ramón Millán, se ha referido también a la "gravísima situación" demográfica que sufre Extremadura, con una población envejecida que repercutirá "sí o sí" sobre parámetros relacionados con pensiones, sanidad o dependencia.

Para paliar esta situación, ha lamentado que la región haya puesto en marcha 'cheques bebé' de 5.000 euros en pequeñas poblaciones, con "pequeños incentivos y beneficios fiscales", una medida que no ha frenado "de ninguna manera" la sangría demográfica.

También, y sobre los proyectos industriales que se instalarían en Extremadura, ha criticado su "desfase temporal" y, que por tanto, no se haya creado el empleo prometido.

Ante ello, CCOO pide que se establezcan más ayudas para el fomento de la natalidad, ya que las actuales son muy escasas, y concentrarse en rentas medias y bajas o que haya una progresividad en relación a la renta de los perceptores.

En relación a las pensiones, Extremadura tiene las más reducidas del país, con una media de 1.173 euros, cuando a nivel nacional llegan a los 1.374 y, en el ámbito de la dependencia, Millán ha criticado que el tiempo medio de espera para resolver las prestaciones de la Ley de Dependencia en Extremadura se sitúe en los 264 días desde la presentación de la solicitud hasta la resolución del Programa Individual de Atención (PIA).

También ha apostado por el hecho de que el servicio de ayuda a domicilio tiene que ser "básicamente de titularidad, responsabilidad y gestión pública", ya que no puede ponerse "en manos prácticamente de las empresas privadas".

Finalmente, y en el ámbito sanitario, ha reconocido que los problemas de la Atención Primaria se "magnifican" entre las personas mayores y, por tanto, ha considerado que se debe impulsar la presencialidad o la atención física del mayor con el médico y la atención domiciliaria programada.

También ha abogado por la coordinación de los servicios sanitarios y los sociosanitarios y por la creación de la figura del gestor de zona que coordine a los profesionales médicos con los profesionales de los servicios sociales.

A preguntas de los medios, el secretario de Organización de la Federación de Pensionistas y Jubilados de CCOO de Extremadura ha señalado la necesidad de trabajar contra la soledad no deseada de los mayores extremeños y ha aludido a un "tema tabú" que no suele abordarse, ha dicho, como es el maltrato a las personas mayores.

También, y en relación a la población mayor extremeña, se ha referido a la diferencia de atención en el medio rural respecto a los entornos urbanos.