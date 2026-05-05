CCOO inicia con una concentración este martes ante el Sepad una campaña en defensa del sistema de atención a dependencia

El sindicato CCOO Extremadura inicia con una concentración frente a las puertas del SEPAD en Mérida este martes, 5 de mayo, una campaña de movilizaciones en defensa del sistema de atención a la dependencia, que según señala, en Extremadura ha sufrido un "importante deterioro en el último año".

La concentración tendrá lugar a las 10,30 horas a las puertas de la sede regional del Sepad en Mérida, en la que se pondrá de manifiesto que en 2025, un total de 1.313 personas fallecieron en la región en la lista de espera, 697 de ellas pendientes empezar a recibir prestación y 616 sin que ni siquiera hubiera sido resuelta su solicitud.

Por este motivo, CCOO reclamará en esta concentración "reducir las listas de espera" de atención a dependencia, ya que según los datos que aporta del Observatorio Estatal, la calificación global del sistema extremeño ha caído a una nota de un 2,3 de un total de 10 en 2025, cuando en 2024 al menos conseguía el aprobado con un 5,3.