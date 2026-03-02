CCOO de Extremadura reivindicará este viernes en una concentración en Mérida el poder de las mujeres frente a las discriminaciones

CCOO de Extremadura celebrará una concentración el próximo 6 de marzo en Mérida para reivindicar el poder de las mujeres frente a las discriminaciones y amenazas que, aseguran, encarna el discurso reaccionario ante los avances logrados en los últimos años.

La misma dará comienzo a las 10,00 horas a las puertas de su sede regional en Mérida, enmarcándose dentro de los actos planificados por CCOO con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, según ha avanzado en nota de prensa el sindicato este domingo.

Después de la concentración, CCOO ha organizado unas jornadas bajo el lema "Rompiendo Barreras, Construyendo igualdad" en las que se analizará con datos las desigualdades que aún persisten entre mujeres y hombres, y se abordará cuál es la situación laboral de la mujer en sectores masculinizados.

En estas jornadas intervendrán la secretaria general de CCOO de Extremadura, María Berrocal; la secretaria de Mujeres e Igualdad, Lola Manzano, y varias delegadas de CCOO en ámbitos laborales en los que hay una clara desproporción entre hombres y mujeres en favor de los primeros.

De cara a esta fecha, CCOO de Extremadura ha hecho un llamamiento a su afiliación y al conjunto de la ciudadanía a participar activamente en las manifestaciones y concentraciones convocadas por el movimiento feminista en toda la región.