CCOO Extremadura apuesta por reducir las pantallas en las aulas para revertir los datos del informe PISA

El secretario general de Educación de CCOO Extremadura, Tomás Rodríguez, ha apostado por reducir la utilización de las pantallas en las aulas, y también fuera de ellas, para revertir los malos datos que ha dejado el último informe PISA, sobre el que además reclama un "análisis de más calado" a la Consejería de Educación.

Un informe que no deja "en buen lugar" a la educación extremeña, ni tampoco a la del conjunto del país, pero que no se puede reducir a que "la culpa del fracaso" de los alumnos extremeños la tiene la LOMLOE, como asegura que ha señalado la consejera del ramo, Sandra Valencia.

Una ley que no defienden desde CCOO, que ni siquiera apoyaron en su momento, pero que consideran que la situación requiere "un análisis de mucho mayor calado, de más seriedad, porque evidentemente toda la responsabilidad no la tiene la legislación educativa", igual que no la tiene, ha añadido, ni el profesorado ni el alumnado.

Así, considera que en estos informes "sesgados" intervienen "muchos factores", pero que en cualquier caso ofrecen "unos indicadores" que ponen de manifiesto "por dónde va nuestro modelo educativo y nos inciden en que tenemos problemas de fondo".

El responsable de Educación del sindicato cree que hay "un problema de exceso de pantallas" que "no se está queriendo abordar", tanto en las casas como en los centros educativos, por lo que apuesta por "volver a lo analógico" desplazando las pantallas de "muchas actividades y de muchos horarios en los centros educativos", además, por supuesto, de los hogares.

Su uso cada vez más intenso provoca una caída de los índices de lectura en Primaria y "especialmente" en Secundaria "a mínimos históricos", lo cual se traduce en un deterioro "brutal" de la comprensión lectora, ha señalado Rodríguez en una comparecencia para hacer balance del inicio del curso escolar, en la que ha rechazado la eliminación del Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en Talayuela "por una decisión política".