CCOO cree que limitar a cuatro las oficinas de Correos en Extremadura para la regularización "sobrecarga" las plantillas

El sindicato CCOO ha criticado la forma en la que Correos está implementando el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, que en el caso de Extremadura refleja "limitaciones" al habilitar únicamente cuatro oficinas en todas la comunidad autónoma, lo que provoca "sobrecarga" de trabajo en las plantillas.

CCOO apoya "plenamente" el proceso implementado por el Gobierno por su carácter de política de Estado y su "impacto social positivo", en tanto que responde a una "realidad estructural del país", como es "ordenar el mercado de trabajo, aflorar economía sumergida, reforzar las cotizaciones a la Seguridad Social y garantizar derechos a las personas migrantes".

Sin embargo, la dirección de Correos "no ha estado a la altura de la importancia del proceso, ni de la responsabilidad asumida como operador público, ni del respeto que merecen sus profesionales", indica en una nota de prensa.

En Extremadura el despliegue del proceso "evidencia claramente las limitaciones del modelo" adoptado por la empresa. Así, en el caso de la provincia de Badajoz, se han habilitado tres oficinas en turno de mañana y tarde, con horarios de atención de 8,30 a 17,30. Las oficinas son la Oficina Principal de Badajoz, la situada en San Roque y la Oficina Principal de Mérida.

Mientras, en la provincia de Cáceres, únicamente se ha habilitado la oficina Principal de Cáceres, con horarios de atención de 8,30 de la mañana a 8,30 de la tarde ininterrumpidamente.

Esta "escasa" red de oficinas está "concentrando la carga de trabajo", generando "sobrecarga" en la plantilla que atiende simultáneamente las regularizaciones y la "actividad normal", y "alejando el servicio de las personas que lo necesitan".

CCOO considera que, con esta se ha perdido una oportunidad clara de aprovechar la capilaridad de Correos. La empresa dispone de más de 2.300 oficinas y presencia en los 8.000 municipios del país, con más de 10.000 empleadas y empleados públicos en su red, lo que la convierte en la mejor herramienta para garantizar el acceso a este proceso.

Sin embargo, se ha optado por un "modelo restrictivo", limitando el despliegue a unas 350 oficinas en turno de mañana y 329 en turno de tarde, con "apenas" 1.500 trabajadores implicados. El sindicato había propuesto habilitar en torno a 1.500 oficinas en municipios de más de 5.000 habitantes, donde se concentra el 85 % de la población, lo que habría permitido "acercar el servicio a la ciudadanía".

Sin embargo, se ha hecho "justo lo contrario: concentrarlo y alejarlo de quienes lo necesitan". Para CCOO, el "problema" no es la medida, sino su implementación por parte de la dirección de Correos. El proceso se ha puesto en marcha "tarde, mal, con retraso, opacidad e improvisación, pese a que era conocido desde hace meses".

Esta "falta de planificación" se está traduciendo en una implantación "sin los recursos humanos, técnicos y organizativos necesarios, con plantilla insuficiente, formación claramente deficiente, carencias materiales y utilización de sistemas complejos" como Mercurio "sin la formación adecuada".

A esta "falta de medios" se suma la negativa de la empresa a "dimensionar correctamente" la plantilla. CCOO ha exigido un incremento de refuerzos de al menos el 30 % a nivel general y del 40 % en Andalucía, donde el proceso coincide con un contexto de "especial exigencia" organizativa ya que está en pleno proceso de elecciones autonómicas, sin que la empresa, asegura el sindicato, haya dado respuesta a esta necesidad.

A ello se suman "errores relevantes" en la información facilitada, con "incongruencias" entre la guía, los formularios, la web y la normativa vigente. Se está trasladando información "confusa" sobre los plazos, que puede llevar a interpretar que existe un año para solicitar cuando el plazo real finaliza el 30 de junio, mezclando el plazo de solicitud con la duración de la autorización.

También se han detectado "requisitos incorrectos", como la exigencia de vínculos familiares en supuestos donde no son aplicables, así como la "confusión" entre contrato de trabajo real y compromiso de contratación. "Estos errores no son menores, ya que pueden afectar directamente a la tramitación y a los derechos de las personas migrantes", señala CCOO.

Pese a "todas estas carencias", CCOO no tiene duda de que el proceso saldrá adelante, pero "no gracias a la dirección de Correos, sino al esfuerzo y la profesionalidad de la plantilla." Los casi 400 mandos intermedios y las más de 1.000 personas de atención a ventanilla implicados en el proceso "están sosteniendo el servicio público en condiciones de enorme exigencia, supliendo con su trabajo las deficiencias de planificación".

Por todo ello, CCOO exige la "corrección inmediata" de los errores detectados, el refuerzo de plantilla, la mejora de los medios técnicos y la convocatoria "urgente" de una "reunión real y no simulada" como la del 14 de abril que permita "reconducir un proceso que, por su alcance, requiere planificación, interlocución y negociación efectiva con la representación de los trabajadores".

Para el sindicato, una política pública de esta "magnitud" no puede ejecutarse como "un parche operativo. El servicio público merece planificación, medios y respeto a quienes lo prestan", subraya CCOO.