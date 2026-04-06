Castuera se prepara para celebrar el Campeonato de España de Esquileo de Merinas del 10 al 11 de abril

Castuera se prepara para celebrar el 'Campeonato de España de Merinas. XVI Open de Esquileo de Extremadura-Mancomunidad de La Serena', que se desarrollará del 10 al 11 de abril, aunque incluirá actividades ya desde el próximo martes, 6 de abril.

La competición de esquileo se desarrollará en la Institución Ferial Ferial Salón Ovino de La Serena de la localidad pacense, según informa la Mancomunidad de la Serena en un comunicado.

El campeonato se realizará el 11 de abril y tendrá tres categorías: 'Open', donde compiten los esquiladores más experimentados; 'Intermedia', para esquiladores con dos años o más de experiencia; y 'Debutantes', para esquiladores que solo lleva una o dos campañas de esquileo.

"Como en las ediciones anteriores, la celebración de esta prueba en la que se dan cita los mejores esquiladores de España, volverá a ser la ocasión para conocer una tradición y una profesión con mucho arraigo en Extremadura como es la esquila de las ovejas, pero convertida ahora en todo un espectáculo, mitad deporte, mitad exhibición", comenta la organización.

Por esta competición ya han pasado esquiladores como el navarro Cristobal Burguete, el vizcaíno Mikel Etxebarría, el escocés Gavin Mutch, o el extremeño, de Cabeza del Buey, Manuel Calvo.

El 'Campeonato de España de Merinas. XVI Open de Esquileo de Extremadura-Mancomunidad de La Serena' está organizado por la Mancomunidad de Municipios de La Serena con la colaboración de la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Castuera, la Institución Ferial Salón Ovino de La Serena, la Escuela de Pastores de Extremadura y el Centro de Desarrollo Rural de La Serena 'La Serena Paisaje Cultural'.

LAS OVEJAS TOMAN LAS CALLES

El día previo a la competición, el 10 de abril, y a partir de las 10,00 horas, las calles de Castuera volverán a transformarse, un año más, en una vía pecuaria para recibir a las ovejas que serán esquiladas en la jornada siguiente.

Se trata de la actividad 'Trashumancia y Lana' con la que se pretende dar a conocer a las nuevas generaciones el "importante papel" de la trashumancia y la ganadería extensiva como herramienta de conservación de la biodiversidad y asentamiento de la población rural.

Esta actividad dará comienzo en la Rotonda del 'Pastor', en la carretera de los pantanos. Está prevista la participación grupos de escolares, que serán los encargados, siguiendo las indicaciones de los pastores, de conducir a un rebaño de ovejas de la ganadería de Francisco Morillo hasta las instalaciones del Salón Ovino donde serán esquiladas al día siguiente.

El rebaño llegará a Rotonda del 'Pastor' y después recorrerá las calles Pilar, Paseo de Santa Ana, Zurbarán y Cordel de la Senda del Rey hasta las instalaciones del salón. Además, durante esa mañana, los niños pasarán por diversos talleres sobre la trashumancia, perros pastores, lana o la esquila de ovejas.

OTRAS ACTIVIDADES

Por otro lado, la organización destaca la celebración del 'VIII Salón de la Lana' en el marco de esta competición. Se trata de una iniciativa en la que tendrán cabida diferentes actividades como son los talleres de procesado y selección de la lana, la zona de exposición y venta de prendas de vestir de lana o la iniciativa 'La Serena Tejida'.

Además, se han programado cursos prácticos sobre las técnicas, modelos y aspectos del esquileo del ganado ovino que se desarrollarán los días 6, 7 y 8 de abril. El objetivo de estos cursos, que abarcan los niveles 'Iniciación' y 'Perfeccionamiento', es enseñar a los participantes a desarrollar la práctica del esquileo por el método australiano, cuidando el desarrollo de este sistema, tanto en la correcta técnica a la hora de esquilar, como a la de utilizar y mantener el material, pasando la seguridad y prevención de riesgos laborales.

Otro objetivo es, según la organización, mejorar la cualificación de los trabajadores que quieran perfeccionar la técnica de este oficio tradicional y de larga tradición, pero a la vez deficitario en expertos esquiladores.

Según explican los organizadores, la principal característica diferenciadora del método australiano respecto al esquileo tradicional español es que no se atan las extremidades de los animales para esquilarlos, controlando al animal mediante movimientos de los brazos y piernas del esquilador, que actúan a modo de llaves. Ello incide fundamentalmente en una mayor rapidez en el esquileo porque no hay que atar y desatar las patas del animal.

Por otro lado, el desarrollo de esta técnica de esquila permite una "mejor terminación" de la oveja, la obtención del vellón completo y un "menor traumatismo y estrés" en los ejemplares esquilados, principalmente si son ovejas preñadas.