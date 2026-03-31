El incendio en Losar de la Vera continúa activo y ha afectado ya a 400 hectáreas, principalmente de matorral

El incendio forestal originado este pasado domingo, día 29, en Losar de la Vera (Cáceres) continúa activo a estas horas, y ha afectado ya a unas 400 hectáreas, principalmente de matorral de alta montaña.

En la extinción del incendio, que se ha declarado en una zona de "muy difícil acceso", trabajan medios del Plan Infoex, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y de la Junta de Castilla y León.

En concreto, trabajan en la zona cuatro unidades helitransportadas de bomberos forestales, seis helicópteros, un agente del Medio Natural, y un técnico de extinción, según los datos aportados por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura.