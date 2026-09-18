Casi el 96% de los conductores extremeños suspenderían hoy el examen teórico, según un estudio

El 95,7 por ciento de los conductores extremeños suspenderían hoy el examen teórico si se examinara de nuevo, lo que supone el segundo indicador más alto del país.

En concreto, por comunidades autónomas, Canarias (95,9%), Extremadura (95,7%) y Aragón (94,8%) presentan las tasas más altas de suspensos en el examen, mientras que Galicia (87,1%), Asturias (88,3%) y Cataluña (89,8%) registran los porcentajes más bajos.

Mientras, a nivel nacional, el 91,9% de los automovilistas (26 millones de conductores) suspenderían el examen teórico de conducir si se examinara de nuevo y un 8,1% conseguiría fallar un máximo de tres preguntas, el límite permitido para obtener el permiso.

Así lo refleja el estudio 'Suspensos con carné. ¿Aprobarías hoy el examen de conducir?', elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial y Etrasa, que analiza los resultados de un examen teórico de conducción a 1.700 conductores.