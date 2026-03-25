Casi 600 escolares del entorno de la Reserva de la Biosfera de La Siberia celebran una convivencia en Garbayuela

La Reserva de la Biosfera de La Siberia ha reunido a casi 600 escolares de los doce centros educativos que forman parte de este enclave en su VII Bio-Convivencia Escolar, desarrollada en esta ocasión en el municipio de Garbayuela.

Una cita que tiene como objetivo fomentar valores esenciales como la educación, el respeto por la naturaleza y la convivencia en el territorio. Para ello, se ha organizado una amplia programación de talleres, y actividades cuya temática ha sido diversa, aunque centrada en la conmemoración del Día Mundial del Agua.

Así, se han desarrollado pequeñas rutas senderistas, elaboración de figuras de escayola, rescate de fauna silvestre, fabricación de hoteles de insectos y de nidos para aves, e incluso talleres de primeros auxilios, de reciclaje de textiles o de aprovechamiento del agua, entre otros.

Durante la jornada, los escolares han tenido la oportunidad de interactuar con el alumnado de otros centros, enriqueciendo su experiencia educativa mientras profundizan en el conocimiento de la biodiversidad del territorio, informa la reserva de la Biosfera de La Siberia en una nota de prensa.

Además, la organización de los participantes en grupos ha favorecido el trabajo en equipo, permitiéndoles conocer a compañeros de otros municipios de la Reserva y fomentar la convivencia entre ellos.

Esta iniciativa, organizada por el CEDER La Siberia, ha sido posible gracias a la colaboración y apoyo de la Diputación de Badajoz, Nestlé Aquarel, Junta de Extremadura, Confederación Hidrográfica del Guadiana, Mancomunidad de La Siberia y Mancomunidad del Cíjara.

La Reserva de La Biosfera de La Siberia agradece a la localidad de Garbayuela su predisposición para organizar el evento y la colaboración mostrada para hacer del evento una "vivencia inolvidable" para los participantes.

El acto de clausura ha contado con la participación de personalidades del ámbito local, educativo e institucional, entre ellos el alcalde de Garbayuela, José Manuel Romero, la presidenta del CEDER La Siberia, Rosa María Araújo, Iván Álvarez del Blanco, en representación de Nestlé-Aquarel; el diputado delegado de Promedio de la Diputación de Badajoz, Francisco Buenavista, o la directora general de Desarrollo Rural, María de los Ángeles Muriel.

En sus intervenciones, han puesto en valor la bio-convivencia Escolar como una herramienta clave para acercar al alumnado al conocimiento de su entorno, despertando en ellos el interés y el respeto tanto por el patrimonio natural como por el cultural.

Del mismo modo, resaltaron el papel central de los escolares en la jornada, considerándolos agentes fundamentales para el futuro del territorio, y destacaron la importancia de aplicar en su día a día los aprendizajes adquiridos en talleres y actividades, contribuyendo así a la preservación de sus tradiciones y del medio en el que viven.

Como broche final de la jornada, los alumnos del CRA de Garbayuela representaron en el escenario la tradicional danza de San Blas. Esta actuación ha servido para poner en valor la riqueza de las tradiciones y del legado cultural en el medio rural, así como el papel fundamental de los niños y niñas en su conservación y transmisión a las futuras generaciones.