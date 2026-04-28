Casi un 4% de los extremeños que buscaron vivienda en los últimos 12 meses no logró encontrarla

Un 3,9 por ciento de los extremeños mayores de 16 años que buscaron vivienda durante el año 2025 no logró encontrarla, fundamentalmente por su precio, según se desprende de la 'Encuesta de Condiciones de Vida' (ECV) sobre dificultades de acceso a la vivienda en el año 2025 del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con este 3,9 por ciento, Extremadura se sitúa con el menor porcentaje del país de personas en búsqueda de vivienda que no lograron encontrarla, y muy por debajo de la media nacional, que afectó 7,6 por ciento de los españoles que trató de hallar una nueva vivienda.

De acuerdo a estos datos, los mayores porcentajes de personas que buscaron vivienda sin éxito se observaron en Islas Baleares (10,6%), Comunidad de Madrid (10,2%), Canarias (8,9%) y Cataluña (8,7%).

En el lado opuesto, Extremadura (3,9%), Castilla-La Mancha (5,3%) y Aragón (5,4%) recogió los porcentajes más bajos. En todas las comunidades autónomas, el motivo principal declarado fue el precio excesivo.