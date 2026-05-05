La Casa de la Cultura de Don Benito acogerá la entrega de los premios ADENEX en su edición XXXVIII el 6 de junio

Desde 1986, la Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX) otorga sus prestigiosos Premios ADENEX con el objetivo de reconocer la labor de personas e instituciones que han destacado en la conservación del

medioambiente y del patrimonio cultural.

La Asociación para la Defensa de la Naturaleza y los Recursos de Extremadura (ADENEX) celebrará la entrega de la XXXVIII edición de sus Premios anuales, el próximo sábado 6 de junio a las 11:00 h en la Casa de la Cultura de Don Benito.

La elección de esta emblemática ciudad no es casual. Responde a la voluntad de la asociación de vertebrar el territorio y reconocer el papel clave de las comarcas en la conservación de la naturaleza. Como cabecera de las Vegas Alta, Don Benito representa uno de los entornos donde los desafíos ambientales de Extremadura se viven con mayor intensidad: gestión del agua, agricultura, conservación de las dehesas y lucha contra la pérdida de biodiversidad. Celebrar los Premios en este municipio es visibilizar esos retos y también las soluciones que nacen desde el ámbito local.

Cuenta con un tejido social muy activo, con centros educativos y personas voluntarias que participan en nuestros proyectos, como Plantabosques y actividades de educación ambiental.

Con este acto ADENEX quiere agradecer y reforzar esas alianzas, acercando la asociación a la ciudadanía y animando a nuevos municipios a sumarse. La gala de entrega de los Premios ADENEX, se celebrará con el apoyo del Excelentísimo Ayuntamiento de Don Benito y de Caja Rural de Extremadura, instituciones que comparten el compromiso por la defensa del medio ambiente y la promoción del patrimonio natural y cultural de nuestra región.

Los Premios ADENEX, instituidos en 1986, reconocen a personas, entidades o instituciones que se distinguen por su labor en favor de la conservación de la naturaleza y del patrimonio cultural.

Se conceden en cuatro modalidades:

 Premio ADENEX José Luis Pérez Chiscano en la categoría científica: ASOCIACIÓN ABEJAS SILVESTRES Por conservar y proteger las más de 1000 especies de abejas silvestres de la Península Ibérica.

 Premio ADENEX en la categoría social: Federación Extremeña de Folklore ASOCIACIÓN PARA LA DEFENSA DE LA NATURALEZA Y LOS RECURSOS DE EXTREMADURA Declarada de Utilidad Pública Por enseñar, practicar y exhibir los cantos, canciones y los bailes regionales a través de las actividades internas y externas de todos sus grupos federados. Es de destacar que sus actividades son intergeneracionales.

 Premio ADENEX en la categoría de comunicación: Javier Peña (Hope) Por conseguir una divulgación ambiental de gran alcance, acercando la ciencia del clima a un lenguaje claro y motivador para el público general.

 Premio ADENEX categoría Diosdado Simón: Anillo Verde para la inclusión (ALCÁNTARA) Por su contribución a la renaturalización de espacios degradados con enfoque ecosocial. Esto significa que, además de contribuir a solucionar el problema de deforestación que se da en el territorio y, concretamente, en el entorno cercano de los pueblos, pretende tejer redes de colaboración con otros agentes sociales.

El gato con Jotas Por sus mensajes sociales en favor de nuestra tierra, la mujer, los derechos sociales, por el respeto, por su trabajo y empeño por enganchar a las nuevas generaciones con el Folclore extremeño.

Los galardones, sin dotación económica, consisten en una obra original del pintor y escultor Justo Berjano. La ceremonia de entrega será de entrada libre y contará con la presencia de galardonados, representantes institucionales, personas socias de ADENEX, medios de comunicación y ciudadanía. Como detalle especial, la ceremonia contará con la participación del Grupo de Promoción del Folklore Extremeño CARAMANCHO de Don Benito.