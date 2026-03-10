Un cartel inspirado en el fuego y las tradiciones anunciará las Fiestas de San Juan de Coria 2026

SAN JUAN

La obra ganadora busca plasmar la esencia de las tradicionales fiestas caurienses a través de un elemento simbólico central como es el fuego, que inspira el título del cartel.

El cartel titulado 'Ecos de Fuego y Bronce', del autor cauriense Alejandro Pérez Yerpes, ha resultado ganador del Concurso de Carteles de las Fiestas de San Juan 2026, organizado por el Ayuntamiento de Coria (Cáceres).

El fallo se dio a conocer tras la reunión del jurado celebrada el pasado 5 de marzo a las 19,40 horas en la sala de concejales del consistorio cauriense, donde se valoraron las distintas propuestas presentadas al certamen.

La obra ganadora busca plasmar la esencia de las tradicionales fiestas caurienses a través de un elemento simbólico central como es el fuego, que inspira el título del cartel.

Según la memoria artística presentada por su autor, se trata de un homenaje a San Juan con matices épicos, simbólicos y poéticos, evocando la fuerza y el carácter de los Sanjuanes.

El trabajo seleccionado recibirá un premio de 1.200 euros y diploma acreditativo, informa el consistorio en nota de prensa.

Tal y como establecen las bases del concurso, la obra premiada pasará a ser propiedad del Ayuntamiento de Coria, que se reserva los derechos de reproducción y explotación, manteniéndose la propiedad intelectual en manos del autor.

En esta edición del concurso se han presentado un total de 14 carteles, realizados por autores procedentes de diferentes puntos del país, entre ellos Melide (La Coruña), Alfaro (La Rioja), Mutilva (Navarra), Cullera (Valencia), Beniarrés (Alicante), Benacazón (Sevilla), Badajoz y Coria.

El cartel ganador que, se dio a conocer el pasado viernes en el acto de la Subasta del Libro de San Juan, será la imagen oficial que anunciará las Fiestas de San Juan 2026, una de las citas festivas más emblemáticas del calendario de Coria.

