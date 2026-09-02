Una carrera solidaria unirá los 1.363 kilómetros de las ciudades hermanas de Les Herbiers (Francia) y Coria (Cáceres)

Una carrera solidaria unirá los 1.363 kilómetros que separan las ciudades hermanas de Les Herbiers (Francia) y Coria (Cáceres), con la participación de 9 corredores franceses y otros tantos españoles que recorrerán gran parte de ambos países --desde el 13 de septiembre y hasta el día 19-- pasando por la costa francesa, el País Vasco, La Rioja y Castilla-León para llegar a la localidad cacereña.

Se trata de una iniciativa organizada por la Asociación Hermanamientos de Coria que conectará simbólicamente ambas ciudades como un gesto más de los lazos que unen a estas dos localidades desde hace más de veinticinco años. Por cada kilómetros recorrido se destinará un euro a dos entidades sociales como son Feafes Salud Mental Coria, dedicada a la atención y apoyo de personas con problemas de salud mental y sus familias, y la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX).

Los detalles de esta carrera se han presentado este martes en una rueda de prensa en el Palacio de Carvajal de Cáceres, con la asistencia de la diputada provincial Angélica García; la presidenta de la Asociación Hermanamientos Coria, María Lozano, así como miembros de la asociación y algunos de los corredores que participarán en la carrera.

La diputada ha destacado el trabajo que hay detrás de la organización de esta carrera que ha celebrado ya cuatro ediciones pero que no se hacía desde 2017, y ahora se ha querido recuperar como gesto de solidaridad, convivencia y compromiso ciudadano, por lo que la Diputación de Cáceres ha querido patrocinar este proyecto, junto a otras instituciones como el Ayuntamiento de Coria y entidades privadas.

Según ha explicado María Lozano la carrera comenzará en Les Herbiers el domingo, día 13, y se celebrará durante toda la semana con nueve corredores españoles y nueve franceses en carrera de relevos, de 10 a 12 kilómetros al día cada corredor, para completar distancias de unos 200 kilómetros cada jornada.

Junto a los corredores viajan en furgonetas de apoyo tres personas de intendencia francesas y otras tres españolas para ir acondicionando las llegadas, las salidas y atenderlos en cuestiones de alojamiento y de alimentación.